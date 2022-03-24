عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الحرب في أوكرانيا ..خسائر كارثية على الاقتصاد العالمي ..و4 توصيات عاجلة للحكومة|دراسة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" دراسة تحليلية تحت عنوان "أزمة سلاسل الإمداد العالمية تتفاقم وتُؤثر على الاقتصاد المصري".

وترصد الدراسة أبرز ملامح أزمة سلاسل الإمداد والتوريد العالمية فى ضوء الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على الاقتصاد المصري.

سلاسل الإمداد والتوريد العالمية

ويعرض الجزء الأول من الدراسة أسباب صدمة الاقتصاد العالمي من الحرب الروسية الأوكرانية في ضوء توقعات بأن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تُقدر بنحو تريليون دولار، في شكل انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 1% بنهاية عام 2022.

يأتي هذا مع زيادة التضخم العالمي بنحو 3 نقاط مئوية خلال هذا العام، نظرا لثقل اقتصادات الدول المتصارعة التي تستحوذ على حصة كبيرة من حجم الإنتاج والاستثمار والتجارة العالمية.

وقُدِّر الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنحو 13.8 تريليون دولار في عام 2020، ممثلًا نحو 22% من الاقتصاد العالمي، وتبلغ واردات أوروبا للعالم أكثر من 6 تريليونات دولار، وكذلك صادراتها تتجاوز 6.5 تريليونات دولار في عام 2020.

وارتفع حجم تجارة روسيا الخارجية خلال 2021 إلى 789.4 مليار دولار، وبلغت صادرات السلع من روسيا 493.3 مليار دولار في زيادة بواقع 45.7% على أساس سنوي، كما بلغت الواردات 296.1 مليار دولار بزيادة سنوية بواقع 26.5%.

هيمنة على النظام العالمي.. روسيا تتهم أمريكا بعرقلة مفاوضات السلام مع أوكرانيا

وزير الاقتصاد اللبناني: الهند وكازاخستان وأمريكا أكدت إمكانية تزويدنا بالقمح

وذكرت الدراسة، أن الحرب أثرت سلبا على حركة الاستثمارات الدولية في دول النزاع والاقتصادات المجاورة بعد إعلان مئات من الشركات العالمية العاملة في روسيا إنهاء أعمالها بها مثل شركات التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية وسلاسل المطاعم العالمية.

نزوح العلامات التجارية الغربية

وأشارت الدراسة - إلى نزوح العلامات التجارية الغربية المعروفة، وتوقف بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك الروسية التي تستخدم أنظمة الدفع فيزا وماستر كارد، لافتة أن تداعيات تفشي وباء كورونا لا تزال تُخيم على الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت أسعار المستهلك على مستوى العالم بنسبة 4.8%، ووصلت معدلات التضخم في الاقتصادات الناشئة لنسبة 5.8% خلال عام 2021.

كما تناولت الدراسة ملامح تأثير الحرب على أسعار المواد الخام ومتطلبات الصناعة، حيث شهدت أسعار كافة مصادر الطاقة ارتفاعًا كبيرًا، فارتفع خام برنت بنسبة 66%، والغاز الأمريكي بنسبة تتراواح مابين 72%، 75%.

بينما شهد الغاز الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 821% عن العام الماضي، والفحم جاء مرتفعًا بنسبة 327%.

وفي الوقت ذاته ارتفعت أسعار الحبوب بالسوق العالمية لا سيما وأن روسيا وأوكرانيا، تسهمان بنحو 29% من صادرات القمح العالمية، و19% من إمدادات الذرة في العالم، و80% من صادرات زيت دوار الشمس، إلى جانب اتجاه المستوردين إلى إيجاد أسواق بديلة، جعل سعر القمح والأرز والذرة الأمريكي يرتفع بنسبة 60% و5% و21% عن الأسعار في الشهر الماضي.

وأوضحت الدراسة أبرز العوامل التى فاقمت من أزمة التوريد العالمي، وما ترتب على ذلك من ارتفاع تكلفة الشحن التجاري، حيث ارتفعت أسعار وقود تشغيل السفن بنسبة 23%، وبلغت الزيادة في أسعار الشحن البحري نحو 20%، مضيفة أن الالتفاف حول المجال الجوي الروسي يكلف شركات الطيران أكثر من 34 مليون يورو أسبوعيا.

الأصعب على الاقتصاد العالمي

ومن جانبه، صرح الدكتور صلاح هاشم رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" بأن الحرب الروسية الأوكرانية هي الأقسى على الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، وأن الاقتصاد المصري باعتباره منفتحا على العالم، تأثر بهذه الحرب خاصة فى ظل الموجة التضخمية العالمية.

ولفت أن موجة التضخم زادت من أسعار السلع الغذائية، وتأثر مصادر النقد الأجنبي المتدفق للداخل بالتطورات الراهنة، وتوقف الوفود السياحية الروسية والأوكرانية، موضحا أن الأثر الأكبر يتمثل فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة القمح، حيث إن حوالي 86% من واردات مصر من القمح من روسيا وأوكرانيا.

وأشاد هاشم بالتحرك السريع من قبل الدولة لاستيراد القمح من 14 دولة أخرى، وإتاحة مخزون استراتيجي يكفي لـ5 أشهر، ومنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.

وأوضح رئيس منتدى "دراية"، أن الحرب تسببت فى ارتفاع معدلات التضخم المحلي، الأمر الذي دفع الدولة المصرية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة موجة التضخم والتي من بينها رفع سعر الفائدة البنكية وإعداد حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه، وأخرى للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

صفعة لاقتصاد موسكو.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

بعد شهر من القتال.. 5 سيناريوهات تكشف مصير حرب روسيا علي أوكرانيا

وأكدت الدراسة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمنتدى، أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا الذي يتزامن مع تصاعد الحديث الغربي عن تشديد العقوبات على روسيا، والتي قد تطال صادراتها من الغاز الطبيعي خاصة لأوروبا، يفتح الفرصة أمام الغاز المصري للحصول على حصة جيدة من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي؛ خاصة مع تزايد صادرات مصر من الغاز الطبيعي منذ عام 2018.

توصيات عاجلة للحكومة المصرية

وتحولت مصر منذ هذا العام من دولة مستوردة للغاز إلى مصدرة، وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال 3.9 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة نمو 550%، وذلك من إجمالي 12.9 مليار دولار صادرات بترولية العام الماضي، وأوصت الدراسة بالتالي:

  • ضرورة التنسيق بين كل من السياسات النقدية فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم والسياسات المالية فيما يتعلق بجانب تمويل عجز الموازنة العامة، وكذلك السياسات الداخلية والتي من شأنها الحفاظ على مستويات مقبولة من الدخول الحقيقة للأفراد خاصة الفئات الأولى بالرعاية للحفاظ على مستويات مقبولة من القوى الشرائية تُسهم في الحفاظ على مستويات مقبولة من الطلب الفعال الذي يسهم في استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي.
  • الاهتمام بملفات التصنيع المحلي وتحضير قوائم من السلع النهائية والوسيطة لتدشينها في المجمعات الصناعية المزمع افتتاحها خلال العام المالي الجاري والبالغ عددها نحو 13 مجمعاً على مستوى الجمهورية.
  • تقديم مزيد من التسهيلات الإئتمانية لدعم المنتجين المحليين بما يسهم فى تطوير الصناعة المحلية وزيادة معدلات الإنتاج، وخفض الأثر الناتج عن تراجع سلاسل الإمداد العالمية.
  • ضرورة العمل على استراتيجية استقطاب كبرى الشركات المؤثرة في سلاسل الإمداد العالمية للمساهمة في تغطية عجز الميزان التجارى من جهة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري إقليميا وعالمياً.
الاقتصاد الإقتصاد المصرى الاقتصاد العالمى زيادة التضخم العالمي الاستثمارات الدولية شركات التكنولوجيا الأمريكية أسعار الحبوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

السيسي لـ طالبة بالشرطة: إحنا عايشين على 50 ألف كيلو متر فقط من مساحة مصر

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

شعبة الصرافة: 300 % زيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بعد قرارات البنك المركزي

استخدم المقاطع لابتزازهن.. صاحب أتيليه حريمي يصور الفتيات داخل البروفة بالزيتون

3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و 4 حالات للحرمان | تفاصيل

موضوعات متعلقة

أمريكا تفرض عقوبات ضد أكثر من 300 كيان وفرد في روسيا

روسيا تتهم نجل بايدن بتمويل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.. تفاصيل

محذرا من غزو بولندا.. رئيس أوكرانيا يتهم روسيا باستخدام "قنابل فوسفورية"

ترشيحاتنا

عمرو السولية: مش ناسيين خسارتنا أمام السنغال وسنرد بالتأهل لكأس العالم

تصعيد خطير.. الدفاع الصينية: لا توجد قوة تستطيع منع توحيد بكين وتايوان

الرئيس السيسي: أكاديمية الشرطة صرح عظيم لحماية بلدنا .. فيديو

نشرة المنوعات.. قصة بريطاني يقاتل مع الجيش الأوكراني.. وأمريكي يحصل على الثانوية في عمر 101

ثنائي مصري بالدور النهائي من منافسات السيدات لكأس العالم للخماسي الحديث

سيدة من ذوي الهمم للسيسي: ربنا يعينك ومصر هتفضل فوق الكل ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانة رحاب حسين تنجو من حادث سير وتهشم سيارتها .. صور

عملات تذكارية بمناسبة مرور عام على تعويم السفينة "إيفر جيفين" .. صور

بينهم والدة فريال أشرف.. تكريم أمهات ذوي الهمم والأبطال الرياضيين| صور

مدبولي يفتتح معرض أهلًا رمضان.. ويتفقد أجنحته.. صور

فيديو

إزاي نحمي بناتنا من الابتزاز الإلكتروني؟.. عقوبة رادعة تنتظر المجرمين

بدون آثار جانبية.. الإعلان لأول مرة عن حبوب منع الحمل للرجال.. فيديوجراف

سر هجوم الزوجة الأمريكية للفنان سيد رجب عليه .. ورد محامية الفنان | تفاصيل

أدوات ممنوع دخولها استاد القاهرة بمباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها |فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ