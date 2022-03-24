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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"كل نقطة بتفرق".. محافظ أسيوط يشهد الاحتفال باليوم العالمي للمياه

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد احتفال اليوم العالمى للمياه

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الخميس ، يرافقه المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ،احتفال شركة المياه باليوم العالمى للمياه تحت شعار"كل نقطة بتفرق"، بقصر ثقافة أسيوط ، بالتعاون مع وزارة الثقافة والأزهر الشريف والأوقاف والكنائس ومديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بأسيوط والاتحاد المصري للكشافة.

 

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 بدأت الفعاليات بتفقد ورشة الرسم والتلوين لاطفال وطلاب بعض مدارس اسيوط والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك ثم افتتاح معرض التوعية وترشيد استهلاك المياه والذى يضم كتيبات ومواد دعائية للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وعرض لبعض القطع الموفرة التى تقوم الشركة بتركيبها بالمنازل والشركات وكافة المصالح الحكومية والخاصة .


واستكمل المحافظ ورئيس شركة المياه ومرافقوهم فعاليات الاحتفال بمشاهدة بعض العروض المسرحية لمسرح العرائس والتي قدمها الفريق التوعوى ثم الاستماع الى بعض الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب المشاركين بمدرستى النهضة الإعدادية ودرية الحسيني الابتدائية بمدينة أسيوط ، ثم عرض فيلم تسجيلى لحملات التوعية بالحفاظ على المياه والتى نظمتها الشركة على مدار الشهور الماضية .


وأشاد محافظ أسيوط – خلال كلمته بالاحتفالية – بالفعاليات التى تم تنظيمها اليوم بقصر ثقافة أسيوط ، موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة وعلى رأسها قيادات شركة المياه وفرع ثقافة أسيوط مشيرا الى دعمه الكامل لكافة حملات وجهود التوعية لتعظيم الاستفادة من المياه وترشيد الاستهلاك بمختلف القطاعات والمنشات التعليمية والدينية بالمحافظة تماشيا مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير كافة الخدمات والمرافق لهم بجميع القرى والنجوع وتستهدف بمحافظة اسيوط 149 قرية ويجى تنفيذ اكثر من 1000 مشروع فى كافة القطاعات وبخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .


وفى ختام الاحتفالية تم تكريم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمنحه درع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد كما تم تكريم رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى و وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام منطقة الوعظ والاعلام الدينى وبعض قيادات الكنيسة الانجيلية وبعض الجهات المتعاونة مع الشركة ومدرستى النهضة الاعدادية بنات ودرية الحسينى الابتدائية .


وعبر المهندس هشام درة – خلال كلمته - عن سعادته وترحيبه بكافة الجهات المشاركة في الحفل باعتبار أن الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ومواجهة الفقر المائي مع تزايد التعداد السكاني مسئولية مشتركة ملقاه على عواتقنا جميعاً ، مناشدا الجميع بضرورة نشر الوعى وتكثيف حملات التوعية بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك لافتا الى تنظيم فريق التوعية والمشاركة المجتمعية إحتفالية توعوية على هامش الإحتفال باليوم العالمي للمياه بقصر ثقافة أسيوط لإذكاء الوعي الثقافي المائي المنطلق من أهداف التنمية المستدامة الذي يرمي إلى إتاحة المياه وتوصيل خدمات ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030 باعتبار ذلك مدخل أساسي في عمليات خفض الفقر وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية.

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