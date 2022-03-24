قصر ثقافة طنطا يناقش أهمية العمل التطوعي داخل المجتمع

ناقش قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية أهمية العمل التطوعي ودوره في تعزيز التكافل الاجتماعي، وذلك خلال محاضرة تثقيفية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، والتي شهدت وقوف الحاضرين دقيقة حدادا على روح أنيسة حسونة، أحد رموز العمل التطوعي في مصر.

وخلال كلمته، أشار أسامة الخياط، رئيس جمعية أهل الخير، إلى أن العمل التطوعي يهدف في الأساس لتقديم الخير للمجتمع من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها المساهمة في تطور المجتمع وتصدير الخبرات الحياتية للشباب المشارك بالعمل التطوعي، وأيضا للتعرف عن قرب بالمشكلات والتحديات التي تواجه الوطن.

وتابع "الخياط" قائلا: "للعمل التطوعي دور عظيم في نشر الحب والسلام، وتعزيز المساواة بين أفراد المجتمع"، وتابع بأن المنافسة في تقديم الخدمات التطوعية من قبل الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني من شأنها مساعدة الأفراد والفئات غير المقتدرة مادياً، أو الفئات التي تحتاج دعما معنويا.

استعرض رئيس جمعية أهل الخير بمدينة طنطا الفوائد التي تعود على المجتمع من خلال العمل التطوعي، ومنها: تحقيق الذات وتعزيز الثقة بالنفس، وصقل المهارات واكتساب الخبرات، والتعبير عن الذات، والتخلص من العديد من المشاكل النفسية والعادات السلبية، والشعور بالرضا والسعادة، كونك جزء أصيل في مجتمعك الذي تعيش فيه.