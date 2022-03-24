كل ماتريد معرفته حول استخدام اجهزة الاستنشاق لمرضي الربو

لا يوجد علاج للربو ، وهو مرض رئوي مزمن يتميز بالتهاب في الشعب الهوائية (الممرات الهوائية) في الرئتين.

ولكن يتوفر عدد من علاجات الربو للمساعدة في منع الأعراض وعلاجها عند حدوثها.

بدون العلاج المناسب ، قد يزداد الربو سوءًا مع تقدمك في السن ، مع زيادة وتيرة وشدة نوبات الربو.

يهدف علاج الربو إلى تحسن الأعراض بسرعة عند حدوثها منع الأعراض والنوبات





أصبحت أجهزة الاستنشاق الحديثة للربو منتشرة على نطاق واسع بين الخمسينيات والثمانينيات.

تعتبر أجهزة الاستنشاق مرادفًا لعلاج الربو.

هناك نوعان رئيسيان من أجهزة الاستنشاق

يمكن لأجهزة الاستنشاق توصيل الأدوية إلى الشعب الهوائية التي تساعد في منع نوبات الربو أو تخفيف الأعراض أثناء نوبة الربو أو القيام بكليهما. هناك نوعان رئيسيان من أجهزة الاستنشاق.

جهاز الاستنشاق بالجرعات المقننة هو أكثر أنواع أجهزة الاستنشاق شيوعًا. يحتوي على لسان حال على شكل صندوق يتم إدخال علبة مضغوطة تحتوي على دواء. تم استخدام هذا التصميم منذ عام 1956.

تقوم بتوصيل جرعة محسوبة من الدواء إلى رئتيك عن طريق إدخال الفوهة في فمك والضغط على العلبة لأسفل أثناء الاستنشاق.

قد يحتوي MDI الخاص بك على عداد يخبرك بعدد الجرعات المتبقية في العلبة.

قد يكون من الصعب تنسيق الاستنشاق مع إطلاق الدواء من جهاز الاستنشاق.

لكن هذه الخطوة ضرورية لضمان وصول الدواء إلى رئتيك (الهدف الرئيسي للعلاج بالاستنشاق).

تأكد من أنك تعرف كيفية استخدام أي نوع من أجهزة الاستنشاق التي يصفها لك طبيبك ؛ وتحقق جيدًا من أنك تستخدمه بشكل صحيح (المزيد حول كيفية استخدام جهاز الاستنشاق أدناه). إذا كانت لديك أسئلة حول الاستخدام أو كانت أي تعليمات غير واضحة ، اسأل طبيبك أو الصيدلي أو مقدم الرعاية الصحية.

جهاز استنشاق المسحوق الجاف لا يستخدم هذا النوع من الأجهزة دافعًا كيميائيًا لإطلاق الدواء في رئتيك. بدلاً من ذلك ، يحتوي على تركيبة مسحوق تقوم بسحبها إلى رئتيك باستنشاق عميق وسريع.

يمكن لأي شخص يعاني من صعوبة في استخدام جهاز الاستنشاق أن يجرب البخاخات



على الرغم من أنه ليس جهاز استنشاق تقنيًا ، إلا أن هناك خيارًا آخر لاستنشاق الأدوية.

البخاخات إذا كنت تعاني من الربو الحاد ولا يمكنك استخدام البخاخات العادية ، فقد يكون البخاخات خيارًا أفضل.

تقوم هذه الآلة بتحويل الدواء السائل إلى رذاذ خفيف تستنشقه من خلال قطعة الفم ، أو قناع يلائم أنفك وفمك ، أو في فمك وحده.

تسمح لك البخاخات بتناول دوائك أثناء التنفس بشكل طبيعي ، ولكنها تستغرق وقتًا أطول في الإعداد والاستخدام أكثر من أجهزة الاستنشاق.السهم الأيمن