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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبهي إليها.. علامات وأعراض الربو عند الأطفال

الربو
الربو

يعد الربو هو حالة تسبب التهاب الجهاز التنفسي وهو مرض التهابي مزمن ومستمر يصيب الجهاز التنفسي. 

يعتبر الربو عند الأطفال أمرًا شائعًا، حيث يعاني ما لا يقل عن 42٪ من الأطفال دون سن الخامسة من نوبة أو أكثر من نوبات الربو سنويًا. 

علامات وأعراض الربو عند الأطفال

وفقا لموقع “بولد سكاى” الهندي، قد يكون من الصعب التعرف على أعراض الربو من أعراض الجهاز التنفسي الأخرى عند الأطفال. 

يمكن أن تتراوح علامات الربو عند الأطفال من السعال المستمر لأيام أو أسابيع إلى حالات الطوارئ التنفسية المفاجئة.

 يعاني الأطفال المصابون بالربو التحسسي من مشاكل في التنفس عندما يتعرضون لمحفزات.

قد تشمل العلامات والأعراض الشائعة للربو عند الرضع:

- السعال، خاصة السعال الليلي.
- صوت صفير أو صفير من الشعب الهوائية.
- تنفس سريع.
- مشاكل في التنفس.
- نزلات البرد المتكررة.

يمكن أن يعاني الأطفال من أحد الأعراض السابقة أو العديد منها في وقت واحد. 

غالبًا ما تجعلك هذه الأعراض تعتقد أن الطفل أصيب بنزلة برد أو التهاب الشعب الهوائية، ومع ذلك، فإن الأعراض التنفسية المتكررة والمتكررة ترتبط بشكل شائع بالربو.

كل ما تريد معرفته عن الربو عند الأطفال

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أسباب الربو عند الأطفال

لا يزال السبب الدقيق للإصابة بالربو غير معروف، ويُعتقد أن عدة أسباب تساهم في الإصابة بالربو.

العوامل التالية قد تزيد من خطر الإصابة بالربو عند الأطفال:

- قد تسبب العوامل الوراثية الربو عند بعض الأطفال.

- قد يؤدي وجود تاريخ عائلي إيجابي للإصابة بالربو والإكزيما والحساسية لدى الوالدين والأشقاء والأجداد إلى زيادة خطر الإصابة بالربو.

- قد يزداد خطر الإصابة بالربو لدى الأطفال المبتسرين بسبب ضعف جهاز المناعة.

- يمكن أن تؤدي العدوى الفيروسية في الجهاز التنفسي إلى نوبات الربو لدى بعض الأطفال. 

- قد يكون لديهم أعراض تستمر إلى ما بعد الإصابة.

هل الربو عند الرضع هو نفسه الربو عند الكبار؟

تختلف شدة الربو عند الأطفال والبالغين، الأطفال لديهم مجاري هوائية أصغر من البالغين، وهذا يعني أن التورم الخفيف في الشعب الهوائية يمكن أن يؤدي إلى أعراض الربو الحادة. 

يمكن أن يؤدي المخاط الزائد بسبب ردود الفعل المناعية أيضًا إلى منع تدفق الهواء وجعل التنفس أكثر صعوبة، وقد تتطلب أعراض الربو عند الأطفال رعاية طبية طارئة.

 

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