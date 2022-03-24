تجارة الجملة بالتموين: تعليمات بمضاعفة السلع بالمعارض خلال شهر رمضان

قال المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، أن معارض أهلا رمضان تبدأ العمل من الساعة ١٠ صباحا إلي ١٢ مساء كل يوم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم ضياء رشوان المذاع على قناةetc، أن التخفيضات تصل إلى 30% وتم افتتاح أكثر من 180 شادرا بالمحافظات ومقرر أن يصل عدد المعارض لي 200 معرض، بالإضافة للسيارات المتنقلة لخدمة المناطق النائية.

وكشف عادل عبد العزيز أن وزير التموين أعلن أنه سيتم إقامة معرض رئيسي في كل محافظة طوال العام وأصدر تعليمات بمضاعفة كافة السلع بالمعارض خلال شهر رمضان وخاصة السلع الرئيسية.

