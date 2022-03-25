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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حركة مريبة على سطح الشمس.. يعجز العلماء عن تفسيرها

صدى البلد

تركت الموجات عالية التردد التي تدور حول الشمس العلماء في حيرة من أمرهم ، حيث تتحرك الدفقات غير المتوقعة من الطاقة بسرعات تتحدى  قدرة العلماء على تفسيرها.

قام فريق من مركز أبوظبي لعلوم الفضاء بجامعة نيويورك بتحليل 25 عامًا من الملاحظات الفضائية والأرضية لموجات الطاقة من الشمس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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فقد اكتشفوا مجموعة جديدة من الموجات تتحرك في الاتجاه المعاكس لدوران الشمس ، وتنتقل بشكل غير مفهوم أسرع مما كان ممكنًا نظريًا.

تظهر هذه الموجات كنمط من الدوامات ، في حركة دائرية ، على سطح الشمس وتتحرك بثلاثة أضعاف سرعة الأنواع الأخرى من الموجات على النجم.

تُعرف الموجات التراجعية عالية التردد (HFR) ، وهي توفر رؤية غير مسبوقة للأعمال الداخلية للنجم ، ويمكن أن تؤدي يومًا ما إلى أنواع جديدة من الفيزياء ، حيث تحاول دراسات المتابعة شرح كيف يمكن أن تكون بهذه السرعة.

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لا يمكن تصوير باطن الشمس ، مثل النجوم الأخرى من نوعها ، عن طريق علم الفلك التقليدي ، سواء كانت تقنيات بصرية أو أشعة إكس أو الأشعة تحت الحمراء.

هذا يعني أن العلماء يجب أن يعتمدوا على تفسير التواقيع السطحية لمجموعة متنوعة من موجات الضوء ، من أجل فهم ما يحدث في العمق.

قد تكون هذه الموجات الارتجاعية عالية التردد الجديدة ، التي سميت بسبب اتجاهها المعاكس ، قطعة لغز مهمة في فهمنا للنجوم.

توقع الفريق أن التفاعلات المعقدة بين الموجات الأخرى المعروفة والمغناطيسية أو الجاذبية أو الحمل الحراري يمكن أن تدفع موجات HFR بسرعة غير متوقعة.

 

الشمس الطاقة العلماء

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