مصرع طالب غرقا في ترعة نجع حمادي بسوهاج

لقي طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، مصرعه غرقًا، داخل ترعة نجع حمادي؛ وذلك عقب إلقاء بنفسه فيها، من أعلى كوبري طما العلوي، بمركز طما شمال محافظة سوهاج، مُقدمًا بذلك على الأنتحار؛ إثر مروره بأزمة نفسية حادة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بالقاء شاب نفسه من أعلى كوبري طما العلوي، داخل ترعة نجع حمادي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وعقب انتشال جثة الفقيد، تبين أنها المدعو “محمد. ن. ع - 17 عامًا - طالب بالصف الثالث الثانوي الفني التجاري - يقيم بقرية سلامون دائرة المركز"؛ وبسؤال أسرته قررت القاءه لنفسه إثر مروره بأزمة نفسية حادة، عقب وقوع خلافات اسرية فيما بينهم قبل الواقعة بيوم.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.