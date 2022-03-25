عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس: انتظام الدراسة خلال شهر رمضان

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه تم تسليم  CD مقررات الفصل الدراسي الثاني وذلك لطلاب المستوى الثاني والرابع والسادس والثامن.

أوضح الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أنه يمكن  الدخول على منصة التعلم الإلكتروني لكلية الآداب، باستخدام الرقم القومي في خانتي اسم المستخدم وكلمة المرور على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي: https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/.

وكشف الدكتور مصطفي مرتضي  أنه في حالة عدم تمكن الطلاب من الدخول على المنصة، الدخول على رابط الدعم الفني واستكمال البيانات المطلوبة، وكتابة المشكلة  على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:
https://forms.gle/SFuRJ9Fp2CJE4q2F7


أكد عميد كلية الآداب علي ضرورة إرفاق صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى صورة كارنيه الكلية مشيرا الي  معرفة طريقة الدخول على منصة التعلم الإلكتروني للكلية، والتعامل مع المقررات عليها، يمكن الدخول 
على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:https://bit.ly/ASU2LearnStudent .

txt

انطلاق الملتقى العلمي الرابع لقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية عين شمس

txt

أساتذة جامعة ليون في حقوق عين شمس لتطوير الشعية الفرنسية

txt

انطلاق نماذج محاكاة البورصة في تجارة عين شمس


أوضح  مرتضي ان الدراسة بالفصل الدراسي الثاني تسير بشكل طبيعي مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية .

 

وأكد مرتضى انتظام الدراسة خلال شهر رمضان لافتا ان سوف يتم الإعلان عن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني عبر الصفحة الرسمية للكلية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يستعيد بعض خسائره.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

رايحين يشجعوا مصر .. مصرع طالب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

تشكيل منتخب مصر في مواجهة السنغال بتصفيات المونديال . فيديو

حطّ كاميرا في البروفا|حبس صاحب محلات ملابس شهير بابتزاز الفتيات

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

وفاة الفنان أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد ظهور ميدو بملابس أفريقية | ملابس زفاف من تاريخ زي أجبادا

القومية لسلامة الغذاء: بعض المصانع تستخدم الزيوت الفاسدة

أنونيموس تعلن اختراق البنك المركزي الروسي

مصطفى بكري: عودة سوريا للجامعة العربية أول قضايا القمة الرباعية بالأردن| فيديو

بكاء عماد متعب بعد هتاف الجماهير له من مدرجات مباراة مصر والسنغال

القومية لسلامة الغذاء توجه نصائح للأمهات بشأن المواد الحافظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

وصول حافلة منتخب مصر إلى ستاد القاهرة لمواجهة السنغال في تصفيات المونديال .. فيديو

خبرة كبيرة في المفاعلات النووية.. رحيل العالم النووى المصري حسن سويلم

تشكيل منتخب مصر في مواجهة السنغال بتصفيات المونديال . فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ