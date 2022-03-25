امتلاء استاد القاهرة بالمشجعين قبل بدء مباراة مصر والسنغال.. صور

رصدت عدسة موقع صدى البلد قبل بدء مباراة مصر والسنغال، إمتلاء إستاد القاهرة بالمشجعين وعلو صوت الهاتافات والأغاني الوطنية لتشجيع اللاعبين بالإضافة إلى رفع علم مصر وارتداء تيشيرت المنتخب.

ويستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم، منافسه منتخب السنغال، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة

وتقام مباراة مصر والسنغال اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة، قبل مباراة الإياب المقررة الثلاثاء المقبل على ملعب أولمبي، بالعاصمة السنغالية داكار.

وتمثل المباراة فرصة للثأر، بالنسبة للفراعنة، بعدما تجرعوا مرارة الخسارة قبل شهر أمام السنغال، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، بركلات الترجيح.