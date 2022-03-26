ترخيص 15 ميكروباص لخدمة المواطنين بمدينة أسيوط الجديدة

ابتداءً من 2 أبريل..

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن فتح باب تلقي طلبات ترخيص 15 سيارة ميكروباص لنقل المواطنين إلى وداخل مدينة أسيوط الجديدة ابتداءًا من 2 أبريل القادم وحتى 16 أبريل 2022 وذلك وفقًا للشروط التي تم الاعلان عنها بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على ترخيص 10 سيارات ميكروباص أجرة للعمل على خط مدينة أسيوط الجديدة – موقف الأزهر ذهاباً وإياباً وترخيص عدد 5 سيارات ميكروباص أجرة للعمل داخل مدينة أسيوط الجديدة كسرفيس داخلي وذلك بالتنسيق بين إدارة المواقف وجهاز المدينة بنفس التعريفة والضوابط المتبعة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين المقيمين بها لتسهيل الحركة والانتقال والتيسير عليهم.



وأشار محافظ أسيوط إنه تم تكليف يسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة للبدء في إجراءات الإعلان عن تلقي طلبات شراء وترخيص عدد (١٠) ميكروباص ١٤ راكب موديل ٢٠٢٢ للعمل علي خط مدينة أسيوط الجديدة /موقف الأزهر سعر التذكرة ٤ جنيه بالإضافة إلى تلقي طلبات ترخيص عدد (٥) ميكروباص ١٤ راكب موديل ٢٠٢٢ للعمل بالنقل الداخلي بمدينة اسيوط الجديدة وسعر التذكرة ٢ جنيه وذلك اعتبارًا من ٢/٤/٢٠٢٢ حتي ١٦/٤/٢٠٢٢ وذلك بمقر الإدارة العامة للمواقف بشارع التحكم المركزي المجاور لمزلقان شارع رياض بحي شرق وسيتم الإعلان عن المقبولين والمستوفين للشروط بعد غلق باب التقدم بمدة زمنية كافية ثم سيتم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية لتحديد الفائزين بالترخيص.



وأضاف يسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة إن المستندات المطلوبة للتقدم (صورة بطاقة الرقم القومي سارية - صورة رخصة قيادة مهنية سارية) على أن يقوم المتقدم بسحب الاستمارة بمبلغ ٣٠٠ جنيه والتوقيع علي إقرار بالتزامه بشراء سيارة موديل ٢٠٢٢ والترخيص خلال مدة ٣ أشهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية) ولن يتم السماح بتعديل خط السير أو تغييره بعد ذلك لأي سبب من الأسباب ووفقا للضوابط والشروط المنظمة لذلك.



وأكد المحافظ أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطن والحفاظ على المصلحة العامة لافتًا إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تأتي ضمن المدن الحضارية على مستوى الجمهورية حيث يتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لسبل الحياة وتم تزويدها بالعديد من الخدمات لجذب عدد أكبر من السكان وتنظيم منظومة النقل لتسهيل حركة المواطنين إلى المدينة وداخلها وتشجيعهم على الإقامة بها لافتا إلى البدء في أعمال توسعة وتطوير طريق "أسيوط الجديدة الحر" بطول 10.5 كم تتضمن توسعة وإزدواج الطريق ليتكون من 3 حارات بكل اتجاه ويربط القرى المجاورة للطريق عن طريق بعض الانفاق التي لاتعوق الحركة المرورية وتساهم في منع الحوادث المرورية في مداخل القرى مؤكداً على اهتمام الدولة بالمدن الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوفير كافة الخدمات بها وتوفير كافة متطالبات سكانها.