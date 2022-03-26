عصابة سرقة الدراجات النارية في قبضة مباحث القاهرة

تمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، بقيام شخصين مجهـــولين استقلا المركبة قيادته، واستوليا عليها ولاذا بالفـرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيــاً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبتصرفهما فى الدراجات المُستولى عليها بالبيع لدى عميليهمــا "سيئي النية" وهما شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة.

أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الـ 6 مركبات توك توك المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهـــم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.