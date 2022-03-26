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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الأهلي.. تغريم موسيماني 500 ألف دولار لصالح صن داونز.. تفاصيل

بيتسو موسيماني المدير
بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي

أكد تقرير صحفي، أن قضاء جنوب أفريقيا أصدر حكما بتغريم بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، 500 ألف دولار لصالح نادي صن داونز.

وذكرت صحيفة “Sunday World” الجنوب إفريقية، أن نادي صن داونز حصل على حكم قضائي بتغريم موسيماني 8 ملايين راند “أي ما يعادل 500 ألف دولار تقريبا”، بسبب رحيله المفاجئ عن تدريب الفريق في 2020، من أجل قيادة الأهلي.

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كان موسيماني تولى قيادة الأهلي في 1 أكتوبر من عام 2020، خلفا للمدير الفني السويسري رينيه فايلر الذي رحل عن تدريب المارد الأحمر لأسباب عائلية.

يذكر أن النادي الأهلي أعلن موخرا، تجديد عقد بيتسو موسيماني لمدة موسمين.

 

أمير توفيق: لا توجد خلافات مع موسيماني.. ولم نواجه صعوبات في التجديد:

 

في سياق متصل، كشف أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي “مؤخرا”، كواليس تجديد التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدربا لفريق الكرة.

وقال توفيق في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2":"كانت هناك رغبة متبادلة لتجديد التعاقد مع بيتسو موسيماني".

وأضاف :"لم نواجه أي صعوبات خلال التجديد، وقعنا على العقد الجديد عقب مباراة الأهلي وبيراميدز، وكان الهدف من التجديد هو استقرار الجهاز الفني واللاعبين قبل مباراة صنداونز".

وواصل :"لم يكن هناك مفاوضات مع موسيماني، وقعنا على التجديد عقب مباراة بيراميدز، والتعاقد مع موسيماني يأتي بسبب مشروع النادي".

 

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