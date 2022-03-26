إقبال كبير| "أهلا رمضان" بشارع فيصل يوفر السلع الغذائية بتخفيضات 30%

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي معرض "أهلا رمضان" بشارع فيصل في محافظة الجيزة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وممثلي اتحاد الغرف التجارية، وسط مشاركة واسعة من مختلف التجار وعروض كبيرة من السلع بأسعار مخفضة بنسب تبدأ من 25% تصل إلى 50%.

ورصدت عدسة "صدي البلد" آراء المواطنين في معرض "أهلا رمضان" بشارع فيصل، وأسعار السلع الغذائية وياميش رمضان.



تقول سعاد عبدالقادر أنه يوجد تنافس كبير في الأسعار داخل معرض "أهلًا رمضان"، وتتوافر السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة علي عكس المتاجر الخارجية التي ترفع من أسعار السلع.



وتابع أسامة سعيد أنه أهم ما يميز معرض "أهلا رمضان"، هو توافر كافة المنتجات فيه، حتي الدواجن واللحوم والتي يقبل عليها المواطنون قبل شهر رمضان الكريم.



واضاف يوسف عبدالوهاب أن أسعار ياميش رمضان جيدة للغاية داخل معرض "أهلا رمضان"، ويتمني أن يستمر المعرض حتي نهاية شهر رمضان، حتي يتمكن الجميع من شراء كافة المستلزمات من أجل شهر رمضان.



واشادت نيفين سامي بتنظيم معرض "أهلًا رمضان" لهذا العام، واحتوائه علي عارضين لمنتجات عديدة ومختلفة، مما يخلق تنافس في الأسعار وأنواع السلع المتواجدة.



ووجه أحمد عبدالناصر الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل المعرض، وتقديم كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطن المصري.



ومن جانبه قال محافظ الجيزة إن المعرض يقع بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل ومقام على مساحة ٢٠٠٠م٢ بمشاركة ٨٠ عارضا حيث يعد ثاني أكبر معرض على مستوى الجمهورية ويضم السلع الأساسية التى تهم المواطنين ومنها اللحوم والخضروات والفاكهة والتوابل وكافة السلع الغذائية الأساسية والياميش والزيوت والتمور ومجهز على أكمل وجه لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين .



وأضاف اللواء أحمد راشد انه وبالتنسيق مع العديد من الجهات تم تجهيز معارض أخرى بأحياء ومراكز جنوب الجيزة والوراق والبدرشين وأوسيم والصف والعياط تعرض السلع الغذائية بمشاركة اكثر من ٢٠٠ عارض وعلى مساحة تصل إلى ٥ آلاف م٣ .

بالإضافة إلى تجهيز منافذ بسوق الجملة بالسادس من اكتوبر لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة وبأسعار اقل من الأسواق الخارجية .

وأكد راشد أن المحافظة على استعداد تام للتعامل مع كبار تجار الجملة وأصحاب السلاسل التجارية والهايبر ماركت لفتح منافذ تسويقية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة على أن تزود بكافة الاحتياجات من السلع والمواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة للمواطنين تصدياً لارتفاع أسعار بعض السلع ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين .

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