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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواجهة بين بورشة 911 جي تي 3 آر إس ودودج تشالنجر هيلكات.. فيديو

مواجهة بين بورشة
مواجهة بين بورشة 911 جي تي 3 آر إس ودودج تشالنجر هيلكات

تعتبر دودج تشالنجر هيلكات وايد بودي وسيلة مثالية لأخذها إلى سباق التسارع بفضل محركها القوي وإطاراتها الخلفية العريضة، فإن دودج تشالنجر هيلكات وايد بودي هي المفضلة لدى هواة سباقات السحب، حيث يتم تشغيل دودج تشالنجر هيلكات وايد بودي بمحرك سوبرتشارج V8سعة 6.2 لتر ينتج 707 حصان (538 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 656 رطل قدم (890 نيوتن متر). 

مواجهة بين بورشة 911 جي تي 3 آر إس ودودج تشالنجر هيلكات

تستخدم دودج تشالنجر Hellcat Widebody مصداتها الأكبر للإطارات الخلفية 305 / 35ZR20 الضخمة، والتي تعد أعرض بكثير من الإطارات الخلفية العادية 275 / 40ZR20من Hellcat.

 

تستخدم دودج تشالنجر Hellcat Widebody الموجودة في هذا الفيديو ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات على الخيار الأوتوماتيكي بـ 8 سرعات، ويتميز ناقل الحركة اليدوي بست سرعات في دودج تشالنجر Hellcat Widebodyبنظام التحكم في الإطلاق، ومع ذلك فإن ناقل الحركة اليدوي Dodge Challenger Hellcat Widebodyليس سريعًا تمامًا مثل ناقل الحركة الأوتوماتيكي في الاختبار الذي أجراه Car and Driver.

استغرقت دودج تشالنجر Hellcat Widebody 3.8 ثانية فقط بينما تطلب الدليل 4.0 ثوانٍ.

 

تأتي سيارة بورشة 911 جي تي 3 آر إس المعروضة في هذا الفيديو بطلاء أحمر مماثل لسيارة تشالنجر، ولكن هنا تنتهي أوجه التشابه، حيث يتم تشغيل بورشة 911 جي تي 3 آر إس بمحرك 6 مسطح بسعة 4.0 ليتر يستنشق بشكل طبيعي ينتج قوة 520 حصاناً (388 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 346 رطل قدم (469 نيوتن متر) في الطريق إلى خط أحمر 9000 دورة في الدقيقة، مع وجود 992 جي تي 3 آر إس قيد الاختبار حاليًا في نوربورجرينج، يقترن هذا المحرك المولد من طراز Flat-6 بناقل الحركة المزدوج القابض PDK من بورشه والذي يرسل الطاقة إلى العجلات الخلفية. 

يسمح ناقل الحركة ثنائي القابض بسبع سرعات لسيارة بورش 911 جي تي 3 آر إس بالتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 3.0 ثانية فقط.

دودج تشالنجر هيلكات التسارع بورشه

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