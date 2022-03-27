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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسيوط يشهد فعاليات الحفل السنوى لختام الأنشظة المدرسية

عرض اللية الاخيرة
عرض اللية الاخيرة بمسرح مدرسة الجامعة الموحدة بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عرض الليلة الأخيرة بمسرح مدرسة الجامعة الموحدة ضمن فعاليات الحفل السنوى لختام الأنشظة المدرسية والتربوية للفصل الدراسي الثاني لعام 2021/2022 والذى نظمته إدارة أسيوط التعليمية بمدرسة الجامعة الإعدادية الموحدة بحي غرب مدينة أسيوط.

 

وذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية ومحمد بشير رئيس حي غرب ومصطفى الموشي مدير المدرسة وعدد كبير من القيادات التعليمية وطلاب المدارس ومعلميها وأولياء الأمور.

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حيث شهد المحافظ ومرافقوه طابور عرض الكشافة بفناء المدرسة فضلًا عن عرض بعض الأنشطة الرياضية لفريق الكاراتيه وكورال غنائي لمدرسة الراهبات النوتردام دايزبوتر أبهرت الحضور وأشرف على إعدادها مديري الأنشطة بالمدارس وإدارة أسيوط التعليمية عقب ذلك تفقد المعرض السنوي للأنشطة المدرسية والذى ضم معروضات فنية ومشغولات يدوية ولوحات فنية لأنشطة الأقسام ضمن ختام الأنشطة المدرسية. 

عقب ذلك توجه المحافظ لمسرح المدرسة وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط تريد النشيد الوطني من الحضور أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالبة سندس صلاح تلاها عرضًا فنيًا بعنوان"ميدلي وطني" لكورال مدرسة الجامعة كما شهد عرضًا مسرحيًا بعنوان "الليلة الأخيرة" على مسرح المدرسة من إعداد وإخراج شيرين النجار أخصائي المسرح.

وقالت شيرين النجار أخصائي المسرح بالمدرسة أن عرض الليلة الختامية استعرض الليلة الأخيرة للملك فاروق في الحكم ولكن الجميع لا يعرف تأثير ذلك على الملك فاروق قبل مغادرته للقصر والهدف من العرض التنمية لدى الطلاب بان البلد تحترم حكامها في مختلف دول العالم العربي عزل الحكام جاء بالقتل وغير من الطرق ولكن الضباط الأحرار قاموا بعكس ذلك واحترموا الملك فاروق حتى ان غادر القصر وقام الجيش بإطلاق 21 طلقة مدفعية للملك خلال مغادرته مصر وهذا يدل على تحضر الشعب المصري واحترامه لحكامه 

وفي كلمته وجه محافظ أسيوط الشكر للقائمين على العملية التعليمية والمعلمين لمجهوداتهم خلال العام الدراسي للظهور بمستوى متميز مشيرًا إلى أن الأنشطة المدرسية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب حيث يتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم مؤكدًا حرصه على حضور كل الأنشطة بجميع مدن المحافظة لافتًا إلى أن شهر مارس هو شهر الأنشطة في جميع مدارس المحافظة خاصة أن هذه الأنشطة تساهم في دعم شخصية الطلاب وتدريبهم على التعامل أمام الجمهور وصقل موهبتهم.

ودعا المحافظ إلى تنمية مواهب الطلاب الفنية والإبداعية وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم إلى جانب دعم الأخلاق والقيم التربوية وإبراز القدرة على العمل التعاوني والتخطيط والمشاركة وحسن التصرف وتحمل المسئولية والثقة بالنفس مع التأكيد على روح الولاء والانتماء لدى الطلاب موجهًا التحية لجميع من ساهم في هذه والاحتفالية المتميزة متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

وفي نهاية الحفل كرم المحافظ طلاب أسيوط الفائزين بالمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقة الدولية "ايسف 2022" للعلوم والهندسة لتمثيل مصر على الصعيد الدولي ومنحهم شهادات تقدير حيث كرم الطالب زين العابدين على خلف عبدالرحيم بمدرسة أسيوط الرسمية المتميزة للغات لفوزه بتمثيل مصر دوليًا في معرض الولايات المتحدة عن مشروع "Biomedical and Health Sciences" العلوم الصحية والحيوية كما كرم الطالب أحمد محمد جمال بمدرسة طلائع المستقبل التابعة لإدارة الفتح التعليمية الفائز المركز الأول على مستوى الجممهورية في مجال "System Software" وكرم الطالبتين سما محمد توفيق وفاطمة أيمن دسوقي بمدرسة بدر للغات الفائزين بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مجال الكيمياء "Chemistry" 

 

 

كما كرم الطالبين أحمد بهاء الدين إبراهيم وعبدالله محمد عبدالمجيد بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الفائزين بالمركز الثاني في مجال "Energy: Sustainable Materials and Design" وكرم الطالبان أحمد حاتم محمد وستيفن وائل كرم بمدرسة السلام الاعدادية الثانوية المشتركة الفائزين بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مجال "System Software" وركم الطالبة زينب مصطفى عبدالله بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الفائزة بالمركز الثالث أيضا في مجال "Biomedical Engineering" كما كرم الطالبة آلاء سيد عطية لحصولها على المركز الثاني في مسابقة الطالب المثالي بالمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2021/2022.

 

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