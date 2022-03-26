مع حزمة من حوافز الدولة .. أسيوط تستعد لموسم حصاد وتوريد القمح

عقدت مديرية الزراعة في أسيوط اجتماعا موسعا في ديوان عام المديرية لحث المزارعين على توريد القمح.

وقالت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة في أسيوط إن الاجتماع حضره كل الجهات والإدارات المعنية بالتوريد وكذلك بعض المزارعين.

‏جاء ذلك استعدادا لبدء موسم الحصاد وتسهيل التوريد بالتعاون مع التموين وتوعية المزارعين بذلك والاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة وأهمها زيادة سعر الإردب الى 885 جنيها.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمديري مديريات الزراعة في المحافظات بالاستعداد لموسم حصاد القمح وحث المزارعين على توريد المحصول وتسهيل إجراءات التوريد وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.