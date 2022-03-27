أشرف صبحي: مواهب الدوم تعطى أملا وطاقة إيجابية لشباب مصر

حضر الدكتور أشرف صبحي ، الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لبرنامج الدوم

، في مجالات التقديم التليفزيوني، التمثيل والغناء.

وقدم دكتور أشرف صبحى، خلال كلمة المذاعة على فضائية اون، ببرنامج الدوم، الشكر لشركة المتحدة، وكافة الفنانيين والشركات الأخرى التى دعمت مواهب مصر.



وأضاف "صبحى"، أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير جداً بلتقاء المواهب، كما أن الرئيس السيسى يوجهنا دائماً لدعم المواهب فى كل القطاعات المختلفة.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه تم تصفية المتسابقين فى مواهب الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيونى بجميع محافظات مصر بداية من ٢٠ الف، ثم ٢١٨ ومن ثم تم تصفيتهم واختيار موهبتين من كل فئة.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن مواهب الدوم تعطى طاقة إيجابية وأمل إلى ٦٥٪ من تعداد سكان الشعب المصرى من الشباب، من خلال رؤية اهتمام الدولة المصرية بالمواهب الشابة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن مواهب الدوم تمثل كل القطاعات الشبابية المصرية، لافتاً إلى أن التحديات كثيرة وإنما مصر مستمرة فى اكتشاف مواهبها من الشباب.

