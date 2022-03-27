أفضل دعاء في رمضان مستجاب .. هدي نبوي لا يفوتك

أفضل دعاء في رمضان مستجاب .. يبحث كثيرون عن أفضل دعاء في رمضان مستجاب، خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل المبارك، وسط رغبة وعزم على اغتنام ما تبقى من شهر شعبان 2022، ودخول شهر رمضان بخير الأعمال وأفضل الأقوال.

شهر رمضان

أفضل دعاء في رمضان مستجاب

وكشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء عن أفضل دعاء في رمضان مستجاب، خاصة وأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول من خلال برنامج “من مصر”، عبر شاشة سي بي سي:"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا".

وتابع عضو هيئة كبار العلماء حديثه قائلاً: عفا تعني الشيء وضده فعفا أي ترك تركا تاماً ومنها إعفاء اللحية، وعفا أي أزال إزالة تامة، عفى الله عما سلف أي ترك الصفحة بيضاء خالية من الذنوب، وهنا سامح مسامحة تامة، ومنه العفو عند المقتدرة كما فعل سيدنا يوسف مع إخوته، ومثلما فعل النبي مع أهل مكة".

ويشير الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء إلى أن العاقل منا هو الذي يهيئ نفسه في شعبان لـ شهر رمضان حتى لا يتوه منّا ولا يضيع، وحتى نتعرض فيه لنفحات رمضان شهر القرآن، وشهر القرآن فيه نفحات.

وأوضح أن شهر شعبان كان يهتم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهتمامًا بليغا ونبهنا إليه، وكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من سائر الشهور) أي أنه كان يَعُد أيامه ويلتفت إليها ويقول اليوم هو اليوم الأول من شعبان .. الثاني من شعبان .. الثالث من شعبان وهكذا، ولم يكن يفعل ذلك في سائر الشهور لأنه كان يهتم برمضان وكان يترصّده ويتقارب معه؛ فكان يَعُد أيام شعبان عدّا، ويتحفظ من شعبان أي أنه كان يرصد هلاله وليس كسائر الشهور، فإنه لم يكن دائمًا يرصد أهلة الأشهر، لكنه عندما يأتي شعبان يترصّده ويرصد هلاله حتى يُتم عدته إن غُم عليه صلى الله عليه وآله وسلم هلال رمضان، إذن فهو يلفتنا إلى شعبان ويتحفظ في أيامه.

وأوضح: "كان صلى الله عليه وسلم يصوم في غير رمضان، وكان أكثر ما يصوم شعبان، حتى إنه كان في بعض السنين يصوم شعبان كله"، لافتاً إلى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهو يُنبهنا للتهيؤ لرمضان يقول فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) يعني لمن لم يكن له عادة أو كان عليه قضاء، فإذا جاء يوم السادس عشر من شعبان ولم تكن لك عادة في صوم الاثنين والخميس، أو أنك تواصل الصيام فتصوم يومًا وتفطر يوماً، أو أنك تقضي ما كان عليك من رمضان ،إذا لم تكن كذلك ولا هذه هيئتك وحالتك فلا تصم إذا جاء السادس عشر من شعبان (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا).

أفضل دعاء في رمضان مستجاب

ومن أفضل الدعاء المستجاب في رمضان ما يلي:

1- اللهم ومع إقتراب رمضان إجعل لنا نجاة من كل المصائب وفرجا من كل هم ونهاية لكل ابتلاء وعتقا من النار ونورا يضيء عتمة قلوبنا يا جبار.

2- اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبره اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا آمين يا رب العالمين.

3- اللهم أهلّ علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبره اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا وأعتقتنا آمين يا رب العالمين.

4- اللهم سلّمنا لرمضان وسلّم رمضان لنا وتسلّمه منا متقبلا .

5- اللهم إني نويت أن أصوم شهر رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا اللهم فتقبله مني واغفر لي فيه وبارك لي فيه وزدني علما وخشوعا.

6- اللهم بلغنا رمضان بلوغا يُغيّر حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

7- اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

8- بارك اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار، وصلى على سيدنا محمد سيد الأخيار.

9- اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظ يا أرحم الراحمين.

10- اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أيامًا عديدة وأعوامًا مديدة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.

11- اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك، اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

12- اللهم بلغنا هذا العام ليلة القدر، اللهم لا ترد لنا دعوة في رمضان، اللهم أدخلنا في رمضان من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم كتبنا من أهل الإحسان، اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اللهم ارزقنا الإحسان وبلغنا ليلة القدر واستجب دعائنا.

13- اللهم من علينا ببلوغ ليلة القدر هذا العام، اللهم اجعل رمضان هذا العام أجمل رمضان مر علينا منذ خلقتنا، اللهم املأ قلوبنا بحبك وارزقنا حلاوة الإيمان، واجعلنا من أحب عبادك إليك، ومن أخلص عبادك لك.

فضل الدعاء



أدعية دخول رمضان

1- اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

2- الله ياودود ياودود ياذا العرش المجيد يامبدئ يامعيد يافعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون و عزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شي يامغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير.

3- اللهم اغفر لي والدي وللمسلمين أجمعين اللهم بلغني رمضان وأعني على صيامه وأحفظ لي والدي واحبتي اللهم اني اسألك حسن الخاتمه.

4- اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم بلغنا برضاك يا ارحم الراحمين وعشر العتق من النيران.

5- اللهم بلغنا رمضان ونحن واهلنا واحبتنا والمؤمنين في كل مكان في احسن حال.

6- اللهم نسألك بشوقنا إلى رمضان أن تعتق رقابنا قبل بلوغه وأن تجعل بلوغه زيادة لنا في الحسنات ورفعة لنا في الدرجات.

7- اللهم أهل علينا شهر رمضان المبارك بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون علي الصلاة والصيام وتلاوة القرآن.

8- اللهم هيئنا لإستقبال رمضان أعظم من إستقبالنا للملوك وأطل في أعمارنا حتى نبلغه وطهر قلوبنا قبل حلوله.

9- يا الله ما أثقل هذه اللحظات شوق يجتاح الوجدان ولا يُبقي شيئا من المشاعر لسواه يارب بلغنا رمضان وألبسنا به حُلل الإيمان والأُنس بك.

10- اللهم أهل علينا شهر رمضان باﻷمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى.

11- اللهم هبت نسائم رمضان ولنا أحباب كنا نقضيه معهم غابوا عنا اللهم فاجزهم بالإحسان إحسانا وأكرمهم بعفوك ورضوانك في جنات النعيم.

12- اللهم إجعل شهر رمضان فرج لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء و نصرا للمسلمين فأنت على كل شي قدير.

13- رب اعف عن زلاتنا وعن ظلمنا لأنفسنا واغفر خطايانا وبدل ضيقتنا فرجا وسعادة وارحم والدينا واهلينا وبلغنا رمضان وانت راض عنا.

14- اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

15- اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم سلمه لنا وتسلمه منا صائمين قائمين يارب العالمين.

فضل الدعاء

دعاء دخول شهر رمضان 2022 كامل

1- «اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.

2- «اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ».

3- «اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ».

4- «اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ».

5- «اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ».

6- « اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ، وَلاتَضرِبني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَياديكَ يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ».

7- «اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَاثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ».

8- «اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَاِطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الأمِلينَ».

9- «اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشتاقينَ».