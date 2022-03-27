كرمته الدولة وعمل مستشارا للوزراء..من هو عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي الجديد؟

قررت الهيئة الوطنية للإعلام تغيير ممثليها في مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي الجديد، وتم تعيين الدكتور عبد الفتاح الجبالى في منصب رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي الجديد اعتبارا من أمس السبت، خلفا لـ أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج السابق.

وتم أيضا تعيين كل من مجدي لاشين، وميرفت علي، وطه محمود، وأحمد حسين في التشكيل الجديد للمجلس، وعلى أثر القرار، غادرت الإعلامية سناء منصور واثنان آخران المجلس على أن يتم الإعلان عن الأسماء الجديدة خلال الساعات المقبلة.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم المعلومات عن الدكتور عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي الجديد..

صحفي بدرجة خبير اقتصادي

عبد الفتاح الجبالي صحفي بدرجة خبير في الاقتصاد، ولد في يناير 1956، وتخرج في كلية التجارة، عام 1980، وحصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة من جامعة السوربون في فرنسا، وشغل العديد من المناصب الإعلامية، وكذلك في الهيئات الاقتصادية للدولة والتي نستعرضها في التالي:

- نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

- مستشار وزير المالية ومستشار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 2005.

- كان رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

- رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن عام 2015.

- أدرج بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كعضو بالمجلس في التشكيل السابق عام 2017.

- عمل كمستشار اقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.

- شغل منصب رئيس تحرير دورية "كراسات استراتيجية" الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.

- مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

- عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية.

- عضو بمجلس إدارة بنك الاستثمار العربي في مصر.

وخلال مشواره الصحفي والاقتصادي، حصل الجبالي على العديد من الجوائز والتكريمات، أهمها، جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية عام 2005، وجائزة نقابة الصحفيين عن أفضل مقال تحليلي لعام 1987.

منصب مستحق وعن جدارة

ومن جانبه قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن عبد الفتاح الجبالي يمتلك قدرات إدارية كبيرة، كما أنه يمتلك قدرات استثمارية واقتصادية كبيرة، تجعله يدير مدينة الإنتاج الإعلامي بجدارة وتفوق.

وتابع سعدة في تصريحات لـ "صدى البلد"، نتمني أن نري منه العديد من النجاحات في هذا الصرح العظيم (مدينة الإنتاج الإعلامي).

عبدالفتاح الجبالي

لا يوجد عليها ديون للغير

وفي هذا السياق أعلن أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، انتهاء عمله بمدينة الإنتاج الإعلامي بعد 8 سنوات في رئاستها.

وكتب هيكل عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، السبت: «الحمد لله رب العالمين.. اليوم انتهت فترة عملي كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامى، وقد تسلمتها في أغسطس ٢٠١٤ بديون بلغت ١٨٥ مليون جنيه، وتركتها اليوم بصافى ربح ١٣٧،٦ مليون جنيه، ولا يوجد عليها أي ديون للغير».

وأضاف: «الشكر واجب لأعضاء مجلس الإدارة المحترمين الذين تعاونوا معي طوال هذه الفترة وساندوني بخبراتهم الواسعة، والشكر أيضا واجب لجميع العاملين بالمدينة فلولاهم لما تحقق أي انجاز. وتمنياتى لمجلس الإدارة الجديد بالتوفيق إن شاء الله».