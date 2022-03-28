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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 26.8 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر خلال 2021

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشفت هيئة الرقابة المالية عن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي سجلت 26.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 38.9%.  

وأظهر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، أن عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2021 بلغ 3.5 مليون مستفيد، مقارنة بـ 3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 9.4%.

وتابع تقرير هيئة الرقابة المالية: عدد المستفيدين من التمويل الأصغر(Nano-Finance) 14.9 ألف مستفيد، بأرصدة تمويل بلغت 3.7 مليون جنيه في نهاية عام 2021.

السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة

وحول سجل الضمانات المنقولة، أشار التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه تم تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018، ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2021؛ بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 984.6 مليار جنيه، وتجاوز عددها الـ 105 آلاف إشهار، فيما بلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 33.5% في نهاية عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2020.

الرقابة المالية المشروعات الصغيرة Finance Real Estate الهيئة العامة للرقابة المالية

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