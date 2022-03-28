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رئيس التحرير
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برلمان

1200 صنف.. طلب إحاطة بشأن نقص الأدوية في المستشفيات والصيدليات

مها عبدالناصر، عضو
مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى

تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، بشأن نقص بعض الأدوية في المستشفيات والصيدليات.  

وقالت عبدالناصر في طلبها: يعيش المواطنون المصريون في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية عدة مخاطر نتيجة التضخم وارتفاع أسعار السلع، لكن تلك المخاطر من ارتفاع أسعار السلع أو اختفاء بعضها لا يقارن بخطورة امتداد ذلك لسوق الدواء داخل مصر.

وتابعت قائلة: لا يخفى على أحد التأثير المتوقع على تكلفة استيراد الأدوية من الخارج أو المواد الخام اللازمة للتصنيع مع ارتفاع أسعار الدولار، وبرغم قرارات "هيئة الدواء المصرية" في الشهور الأخيرة بزيادة أسعار بعض أصناف الدواء، وإعادة النظر في الأسعار كل 6 أشهر، لكن ذلك لا ينعكس على ظاهرة " اختفاء أو نقص الأدوية".

وأضافت قائلة: لا تزال ظاهرة اختفاء الأصناف الدوائية مستمرة بتقديرات تصل لـ 1200 صنف دوائي، وفقا للعاملين في مجال الدواء، من مذيبات التجلط وأدوية الشلل الرعاش، وأدوية الضغط، والسكر، وقطرات ومراهم العين، والجهاز الهضمي، وأدوية جراحات القلب المفتوح، وأدوية علاج أمراض الجهاز التنفسي، والصرع، والأورام، والسيولة.

واستطردت النائبة: برغم تقديرنا لارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية، لكن ذلك لايعطي الحق للشركات أو المصانع في تعطيش الأسواق أو التوقف عن الإنتاج، أو عدم وجود رقابة كافية عل محاولات خلق السوق السوداء أو البيع بأسعار تختلف عن الأسعار الموجودة على الأغلفة، وبناءًا علي ذلك، فإننا نطالب بسرعة التدخل من وزارة الصحة لضبط أي تلاعب وتخزين للأدوية بشكل غير مشروع، وتشديد الرقابة علي إنتاج الشركات والمصانع، وممارسة العقوبات القانونية علي الشركات المخالفة، وموافاتنا بأسباب تزايد قوائم الأدوية الناقصة من السوق، التي تؤثر بشدة علي أمن وسلامة وصحة المواطنين المصريين وحقهم في العلاج.

وطالبت عضو مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

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طلب احاطة رئيس البرلمان رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة الأدوية

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