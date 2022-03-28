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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم دعوة الرئيس الألماني..

السفير الأوكراني في برلين يقاطع حفل تضامن مع بلاده بسبب عازفين روس

السفير الأوكراني
السفير الأوكراني لدى ألمانيا

قاطع السفير الأوكراني لدى برلين، أندريه ميلنيك، حفلًا تضامنيًا مع بلاده، أقامه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وحسب موقع “ذا لوكال” الألماني، رفض السفير الأوكراني لدى برلين، حضور الحفل التضامني، احتجاجًا على مشاركة عازفين روس منفردين فيه.

وتم بث الحفل الموسيقي، الذي أحياه أوركسترا برلين الشهيرة، على الصعيد الوطني، مع عزف مؤلفات ملحنين روس وبولنديين وأوكرانيين بواسطة موسيقيين من موسكو وكييف وبيلاروس وألمانيا.

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لكن السفير الأوكراني قاطع الحفل، احتجاجًا على مشاركة عازفي البيانو والباريتون الروسيين إيفجيني كيسين و روديون بوجوسوف، واصفًا دعوته للحضور على حسابه بموقع “تويتر” بـ "الإهانة".

من جانبها، أعربت كيرستين جاميلين، المتحدثة باسم الرئيس الألماني عن أسفها لمقاطعة السفير الأوكراني في برلين، دعوة شتاينماير لحضور الحفل.

وقالت المتحدثة إن الحفل "أتاح الفرصة للبعث بإشارة مشتركة من أجل أوكرانيا ومما يدعو للأسف أننا لم نتمكن من البعث بهذه الإشارة معا".

وأضافت جاميلين أن محور برنامج الحفل كان الملحن الأوكراني المهم، فالنتين سيلفستروف الذي هرب من بلاده وهو في عمر 84 عامًا، موضحة أنه عزف بعد الحفل الرسمي على البيانو الكبير لحنا حديثا صور فيه الانطباعات عن رحلة هروبه.

ورد السفير الأوكراني: "يا إلهي، لماذا يصعب على الرئيس أن يرى أنه طالما أن القنابل الروسية تسقط على المدن ويقتل الآلاف من المدنيين ليل نهار، فنحن الأوكرانيون لا نرغب في معرفة ثقافة روسية عظيمة".

المانيا السفير الأوكراني لدى برلين الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير السفير الأوكراني ​أوكرانيا​ و​روسيا

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