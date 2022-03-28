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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة تاريخية.. الإمارات تشكر مصر على دورها القيادي من قمة النقب

وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن اجتماعات النقب اليوم تعد لحظة تاريخية  للمشاركين فيها، مضيفًا أن إسرائيل جزء من المنطقة وحان الوقت لبناء علاقات قوية معها.

وأشار بن زايد في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إلى أن مصر أظهرت دورا قياديا في إقامة علاقات السلام مع إسرائيل، لافتا إلى أن ثمة فرص كبيرة تنتج عن التعاون مع إسرائيل.

وأضاف: "نسعى لخلق مستقبل مختلف والبناء على أمل أفضل بالنسبة لأولادنا وأبنائهم"، مؤكدًا أنه بالتعاون يمكن هزيمة الإرهاب والعنف.

ولفت وزير الخارجية الإماراتي إلى أن 300 ألف إسرائيلي زاروا حدث إكسبو 2020 في دبي، مما يؤكد أهمية تعزيز العلاقات.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قال اليوم الاثنين، إن الإرهاب ضرب في قلب تل أبيب خلال الساعات الماضية بهدف سفك أكبر قدر من الدماء، مؤكدًا أن بلاده قوية ولن تستسلم أبدا للإرهاب.

وأضاف لابيد، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عقب قمة النقب، أن "هدف الإرهابيين إخافتنا ومنع لقاءتنا والاتفاقات بيننا لكنهم لن ينجحوا في ذلك"، لافتا إلى أن هذا الاجتماع الإقليمي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير.

وأشار: "نصنع التاريخ اليوم بناءً على التسامح والتطور والتعاون"، داعيًا الفلسطينيين لاعتماد مسار مستقبل مشترك للازدهار والنجاح.

وزير الخارجية الإسرائيلي: نصنع التاريخ اليوم بقمة النقب.. ولن نستسلم للإرهاب

شكري من النقب: نسعى لتعزيز مجالات التعاون بما يعود بالنفع على المنطقة

إسرائيل مصر وزير الخارجية الإماراتي الإرهاب الامارات

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