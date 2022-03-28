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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير خارجية الإمارات من النقب: نحن هنا لتحقيق مستقبل باهر من أجل أطفالنا

وزير خارجية الإمارات
وزير خارجية الإمارات

قال عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، إن هذه القمة حقًا لحظة تاريخية بامتياز، وهناك علاقات يسودها الأمن والسلام بين مصر واسرائيل ويعملون مع بعضهم البعض لمواجهة التحديات لعقود طويلة.

وأضاف “عبدالله”، خلال كلمة بمؤتمر اليوم، أن المصريين والفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون سويا، ونحن هنا لتحقيق مستقبل باهر لبناء مستقبل من أجل أطفالنا. 

وأشار وزير خارجية الإمارات، إلى أنه جديد لنا أن نكون في إسرائيل للمرة الأولى، و كنا محبين للاطلاع على ما يحدث فى إسرائيل لوقت طويل، ولكن اليوم نحن هنا من أجل بناء علاقات أقوى.

وتابع وزير خارجية الإمارات،أن العام ونصف السابقة كان هناك علاقات مشتركة بين إسرائيل وعدد كبير من السياح الإسرائيليين يزورون الولايات العربية المتحدة، وهذا ما يعكس ماذا حدث بالأمس وكل ذلك من أجل منطقة أفضل وشعوب تعمل مع بعضها البعض.

وأكد:" نحن هنا حتى نتجاوز تلك الأزمات والقصص بالكراهية والحقد والضغينة هذا يهمنا جميعاً، ونحن نحقق الأفضل فى مستوى العديد من العلاقات ، ووجه الشكر إلى الدولة المصرية فى دورها لتحقيق السلام".
 

الدولة المصرية المصريين والفلسطينيين وزير خارجية الإمارات مصر واسرائيل بناء علاقات أقوى

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