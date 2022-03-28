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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ختام قمة النقب.. المشاركون ناقشوا قضايا مختلفة وفي مقدمتها التهديد الايراني

قمة النقب
قمة النقب

اختتمت، اليوم الاثنين، قمة النقب السداسية الإقليمية التي شارك فيها 4 وزراء خارجية عرب، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "انتهت في النقب اليوم، أعمال قمة وزراء الخارجية"، مضيفة أن المشاركين ناقشوا قضايا مختلفة وفي مقدمتها التهديد الايراني.

وشارك في "قمة النقب" وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين واسرائيل والولايات المتحدة.

وحسب قناة "العربية"، أكد بيان القمة، عقد قمة النقب بشكل دوري، مشددأ على تشكيل لجان أمنية لمواجهة تهديدات إيران في المنطقة.

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وقال وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الاثنين، إن قمة النقب، تسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات عدة بما يعود بالنفع على المنطقة.

وأضاف شكري ، خلال مؤتمر صحفي مع نظرائه البحريني والمغربي والأمريكي والإسرائيلي والإماراتي: " قمة النقب كانت بناءة وعميقة وتعالج التحديات المتعددة في المنطقة، وندين اللجوء إلى العنف والإرهاب والتحريض، ونؤكد على رفض التطرف".

وتابع: "نؤمن بأن لدينا الموارد والقدرات لمواجهة التحديات في المنطقة بمساعدة شركائنا، ونؤكد موقفنا الداعم لحل القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين على أساس حدود العام 1967".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن الإرهاب ضرب في قلب تل أبيب خلال الساعات الماضية بهدف سفك أكبر قدر من الدماء، مؤكدًا أن بلاده قوية ولن تستسلم أبدا للإرهاب.

وأضاف لابيد، في المؤتمر الصحفي، أن "هدف الإرهابيين إخافتنا ومنع لقاءتنا والاتفاقات بيننا لكنهم لن ينجحوا في ذلك"، لافتا إلى أن هذا الاجتماع الإقليمي هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير.

وأشار: "نصنع التاريخ اليوم بناءً على التسامح والتطور والتعاون"، داعيًا الفلسطينيين لاعتماد مسار مستقبل مشترك للازدهار والنجاح.

سامح شكري إسرائيل مصر الامارات قمة النقب

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