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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أمريكا: ربط إيران باتفاق يمنع امتلاكها أسلحة نووية أفضل ما يخدم الشرق الأوسط

انتوني بلينكين
انتوني بلينكين

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين إن أفضل ما يخدم أمن الشرق الأوسط هو ربط إيران باتفاق يضمن عدم تمكن البلاد أبدًا من امتلاك أسلحة نووية.

وتحدث بلينكين اليوم الأحد مع وزراء خارجية الإمارات ومصر والمغرب والبحرين ، عشية قمة في صحراء النقب في إسرائيل.

وقال إنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي ، فستواجه قيودًا أقل على أعمالها في المنطقة.

واضاف بلينكين إن المحاولات الإيرانية لزعزعة استقرار الشرق الأوسط قد تكثفت منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 ، والتي كانت تهدف إلى الحد من طموحات طهران النووية.

واستشهد وزير الخارجية الامريكي بدعم طهران لحماس وحزب الله، وارتفاع عدد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تنفذها جماعة الحوثي المدعومة من إيران على أهداف في الإمارات والسعودية.

وشن التحالف الذي تقوده السعودية موجة من الضربات الجوية في اليمن في ساعة مبكرة من صباح الأحد ضد أهداف في صنعاء والحديدة وصفها بـ "مصادر التهديد" للمملكة. 

وجاء ذلك في أعقاب هجمات الحوثيين على البنية التحتية في المملكة بما في ذلك مستودع نفط لشركة أرامكو بالقرب من جدة يوم الجمعة.

وقال بلينكين للصحفيين في تل ابيب، إن إحياء الاتفاق النووي "هو أفضل طريقة لإعادة البرنامج النووي الإيراني إلى المربع الذي كان فيه ، لكنه هرب منذ انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق" في عام 2018.

واضاف "ولكن سواء كانت هناك خطة العمل الشاملة المشتركة أم لا ، فإن التزامنا بالمبدأ الأساسي المتمثل في عدم حيازة إيران لسلاح نووي هو التزام لا يتزعزع".

وتابع وزير الخارجية الامريكي، الذي كان يتحدث إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن إيران التي تمتلك سلاحًا نوويًا "ستصبح أكثر عدوانية ، وستعتقد أنها يمكن أن تتصرف بإحساس زائف بالإفلات من العقاب".

وكان من المقرر أن ينضم بلينكين إلى نظرائه من إسرائيل والبحرين والمغرب ومصر والإمارات في لقاء خاص من المتوقع أن تتصدر فيه قضية إيران جدول الأعمال.

وأشار مفاوضون من الاتحاد الأوروبي وإيران في نهاية الأسبوع إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء اتفاق رفع العقوبات التي تسببت في نقص وصعوبات اقتصادية مقابل قيود يمكن التحقق منها على برنامج طهران النووي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم السبت، إنه يعتقد أنه يمكن إبرام اتفاق "في غضون أيام".

وأضاف: "نحن الآن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق وآمل أن يكون ذلك ممكنًا".

ويخشى جيران إيران من أن أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية قد يشجع النظام على تصعيد محاولاته لزعزعة استقرار المنطقة من خلال وكلائه. 

وتعتقد إسرائيل أن الاتفاق لا يتضمن حماية كافية ضد تطوير إيران أسلحة نووية.

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