بديلة لكزس GX.. تويوتا تطلب تسجيل علامة تجارية جديدة

تقدمت شركة تويوتا موتورز اليابانية بطلب لتسجيل علامة تجارية جديدة في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة (USPTO).

ووفقا لموقع "موتور وان"، المتخصص في السيارات والنقل، فإن العلامة التجارية الجديدة هي TX550h + تحت تصنيف "السيارات وأجزائها الهيكلية".

تقدمت تويوتا بالطلب في 16 مارس 2022، وسيكون هذه هي الشارة والعلامة التجارية الثالثة لشركة صناعة السيارات اليابانية فيما يتعلق بـ طراز لكزس TX ، بعد أن قدمت طرازات لكزس TX350 و TX500h في عام 2020 ؛ وكلاهما لا تزالان في الأسواق ومتاحة للشراء.

وكما هو معروف في سياسة الأسماء التي تنتهجها شركة "لكزس" ، يتم استخدام الحروف الأبجدية والرقمية المتسلسلة في "لكزس" الذراع الأكثر فخامة لشركة تويوتا اليابانية، وتشير علامة "X" إلى أن السيارة ستكون من نوعية سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض / كروس أوفر بينما تخبرنا علامة "h" أنها بمجموعة نقل هايبرد.

وبالنسبة لعلامة "+" الجديدة، فهي غالبا تمثل مجموعة نقل هايبرد لج إن. وشوهدت هذه العلامة لأول مرة في الجيل الثاني من لكزس NX ، والذي كان أول طراز يقدمه صانع السيارات اليابانية يتم تجهيزه بمجموعة نقل الحركة المذكورة.

تويوتا تتقدم بطلب تسجيل شارة جديدة

وبناء على ما جاء في طلب التسجيل الرسمي، يبدو أن لكزس TX القادمة بالفعل ستكون بمجموعات نقل تتنوع بين هايبرد وهايبرد بلج إن جنبا إلى جنب مع تقديم لكزس TX المدعومة بمحرك احتراق داخلي خالص.

وعلى الرغم من أن تقديم لكزس لكل هذه المجموعات ما زالت شائعة منتشرة في الأوساط المهتمة بأخبار السيارات إلا أنها شبه مؤكدة، وقيل أيضا أن لكزس TX المكونة من ثلاثة صفوف من المقاعد، ستحل محل لكزس GX المتقادمة، وهي سيارة الـ SUV ذات الهيكل على الإطار المبنية على منصة تويوتا لاند كروزر برادو.