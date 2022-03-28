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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رمضان على الأبواب.. أفضل تطبيقات القرآن الكريم في 2022 لـ آيفون وأندرويد

أفضل تطبيقات للقرآن
أفضل تطبيقات للقرآن الكريم في 2022 لآيفون وأندرويد

مع اقتراب شهر رمضان، يتجه العديد من المستخدمين إلى تطبيقات القرآن الكريم لقراءة المصحف وتفسيره، وتعد تطبيقات القرآن على الهواتف الذكية هى أسهل وأفضل طريقة للاستمرار في قراءة القرآن في أوقات كثيرة من اليوم، كما أتها تعتبر عملية عند قرائته في المواصلات أو وقت الفراغ في العمل. 

 

وحسب موقع Techperx فإن هناك عدد من تطبيقات القرآن الكريم تعد الأفضل في عام 2022 ، وبعضها مخصص لهواتف أندرويد والآخر لهواتف آيفون وبعضها مجاني تماما بجميع ميزاتها مثل التفسير والترجمة ، وغيرها.

أفضل تطبيقات تقسيم سرعة الإنترنت على المستخدمين

أفضل تطبيقات مجانية لحساب السعرات الحرارية لمستخدمي آيفون وأندرويد

أفضل تطبيقات للقرآن الكريم لهواتف آيفون  

Best Quran Apps for Android
أفضل تطبيقات للقرآن الكريم في 2022 لآيفون وأندرويد

 

تطبيق Quran Majeed

تطبيق Quran Majeed أو القرآن المجيد هو تطبيق يسمح لك بقراءة القرآن والاستماع إليه أثناء التنقل، ويقدم القرآن الكريم بالخط العثماني والتلاوة الصوتية وترجمة 45 لغة واللغة الإنجليزية، كما يأتي مع طرق مختلفة لحساب أوقات الصلاة مع خيارات التنبيه.

 

تطبيق iQuran Lite

يعد تطبيق iQuran Lite واحدا من أفضل التطبيقات المخصصة للقرآن الكريم لهواتف آيفون حيث يحتوى على نص القرآن كاملاً باللغة العربية ومترجمًا أيضًا ، ومصحوبًا بخدمة صوتية عالية الجودة مع تلاوة، وتجربة قراءة كاملة الميزات. 


تطبيق Noorani Qaida

وهو تطبيق مخصص لقراءة القرآن للأطفال حيث يعتبر تطبيق تعليمي الحروف الهجائية القرآنية، و يزيد التطبيق من تحسين معارف الأطفال وفهم للغة والقرآن. 
 

أفضل تطبيقات للقرآن الكريم لهواتف أندرويد

أفضل تطبيقات للقرآن الكريم في 2022 لآيفون وأندرويد

 

تطبيق Quran für Android

هذا التطبيق هو أحد أفضل تطبيقات القرآن للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وهناك الكثير من الميزات المتوفرة في هذا التطبيق والتي تمنحك تجربة حقيقية أثناء القراءة.

ويتم تضمين الميزات في إشارات مرجعية للآيات ، وتشغيل الصوت ، والوضع الليلي كما أن التطبيق متاح في 20 لغة مختلفة وسيأتي مع تحديثات جديدة.

 

تطبيق Al-Quran

يعد تطبيق القرآن هذا أحد التطبيقات المثبتة بشكل كبير في متجر Google play ،وعند استخدام هذا التطبيق لأول مرة ، فإنه يسأل عن أسلوب القراءة حتى تتمكن من اختيار واحد منها حسب راحتك.

ويحتوي هذا التطبيق على ميزة الترجمة في العديد من اللغات الأخرى ويمكنك تخصيص التصميم والخطوط في أي وقت حسب متطلباتك.

 

تطبيق Read Quran

ينقسم تطبيق القرآن هذا إلى عدة أجزاء بحيث يمكنك استخدامه حسب حاجتك ومتطلباتك. كما يوحي الاسم ، يمكنك استخدام هذا التطبيق في وضع عدم الاتصال ولا تحتاج إلى الإنترنت لتنزيل الملفات المنفصلة.

تطبيق تعلم القرآن هذا مقدم من محمد حسين. يقومون بإصلاح هذا التطبيق وتحديثه بانتظام في حالة وجود أي خطأ أو خطأ. التجربة الإجمالية لاستخدام هذا التطبيق مذهلة حيث ستحصل على هذا القرآن بالكامل في مكان واحد ولهذا فإن حجم هذا التطبيق هو 35 ميجا بايت والذي يتضمن جميع الملفات ذات الصلة

 

أفضل تطبيقات مجانية للقرآن الكريم

أفضل تطبيقات للقرآن الكريم في 2022 لآيفون وأندرويد

 

تطبيق Quran by Quran.com

تطبيق مجاني يقدم نسخة مجانية كاملة من القرآن الكريم ، مع تلاوات صوتية ، ووضع إشارة مرجعية ، ووضع علامات ، وخيارات مشاركة ، وصور وأكثر من 20 لغة متاحة.

 

تطبيق Muslim All in 1

تطبيق مجاني لأجهزة iOS وهواتف آيفون حيث يمكنك العثور على جميع أنواع المعلومات الخاصة بالدين مثل أوقات الصلاة وموقع القبلة وجميع أنواع التفسيرات المتعلقة بالقرآن ، وعدد كبير من الأشياء المتعلقة. 
 

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