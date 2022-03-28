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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مدير صحة أبشواي تتابع فعاليات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أثناء حملة التطعيمات
أثناء حملة التطعيمات

تابعت الدكتورة كلير بقطر مقار ، مديرة الادارة الصحية بأبشواى في محافظة الفيوم، فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بقرى مركز ابشواى.

وذلك بتوجيهات من الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، والدكتور محمد عبد التواب زايد مدير الشئون الوقائية بالفيوم.

وأوضحت مديرة الادارة ، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدأت اليوم و تستمر لمدة ٤ أيام حتى الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢ ، وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات سواء كانوا مصريين أو وافدين بهدف رفع المناعة المجتمعية ضد هذا المرض ، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان.

حيث أن الحملة تستهدف تطعيم (٦٨٦٩٠) طفل من خلال الدفع بفرق طبية لإجراء التطعيمات .

ومن جانبه، أشار الدكتور ماركو عزمى المدير الوقائي بالإدارة ، إلى أن الفرق المكلفة بإجراء التطعيمات كفرق متنقلة من منزل إلى منزل وفرق ثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة و مراكز رعاية الأمومة والطفولة ، لافتة إلى أن الجرعة عبارة عن نقطتين بالفم بطعم " سابين " ، مضيفا أن الفرق المتنقلة سوف تعمل من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

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الادارة الصحية بابشواى محافظة الفيوم مرض شلل الأطفال مركز أبشواى وزارة الصحة الشئون الوقائية بالفيوم

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