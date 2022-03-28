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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأهيل الطلاب لسوق العمل.. تعاون بين سياحة وفنادق المنصورة والطفولة المبكرة

توقيع بروتوكول
توقيع بروتوكول

وقعت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، بروتوكول تعاون مع التربية للطفولة المبكرة، تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتدريب الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل وبما يتوافق مع متطلباته.

فيما مثل كلية السياحة والفنادق الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف عميد الكلية فى توقيع البروتوكول ، ومثل كلية التربية للطفولة المبكرة الدكتورة سحر توفيق نسيم عميد الكلية ويهدف البروتوكول إلى تدريب وتأهيل طالبات كلية التربية للطفولة للعمل بالمدارس الدولية ومدارس اللغات.

يأتي ذلك في إطار توسيع قاعدة التعاون بين كليات جامعة المنصورة في إقامة الدورات التدريبية للارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري في المجال التربوي والمجال السياحي والفندقي. 

وشهد توقيع البروتوكول من كلية السياحة والفنادق، الدكتور أحمد أنور مدير مركز الاستشارات، عمرو نافع رئيس قسم الشؤن القانونية بالكلية ، محمد علاء معيد بقسم الفنادق ، معاذ الديب سكرتير عميد الكلية ، ومن كلية التربية للطفولة المبكرة الدكتور خالد حسني عقل مدير مركز الخدمة العامة بكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور رضوان رضوان زحام  مدير برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة .

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جامعة المنصورة الدورات التدريبية المنصورة العلم الجامعة

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