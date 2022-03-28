للحامل والجنين.. 9 فوائد لـ الفراولة على الجسم

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الفراولة.



١- فوائد الفراولة للحامل وللجنين :

-تعتبر الفراولة ضمن أفضل الفواكه المفيدة للحامل، بسبب احتوائها على فيتامين (ج) المقوي للمناعة وحمض الفوليك الذي يحمي منتشوهات الأجنة.

-ومن بين فوائد الفراولة للحامل، احتوائها على الماغنيسيوم والكالسيوم.





٢- فوائد الفراولة للأطفال :

-تحتوي الفراولة على فوائد جيدة للأطفال، فهي مصدر رائع لفيتامين (ج) الذي يعزز مناعة جسم الطفل.

-ويساعد فيتامين ج في تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة.

-وكذلك يساعد في تخفيف الجروح سريعاً ويعزز الجهاز الهضمي وأيضاً يساعد في زيادة امتصاص الحديد في الدم والوقاية من الأنيميا.

- ومن فوائد الفراولة للأطفال، الألياف التي تنظم عمل الجهاز الهضمي واحتوائها على الفولات.

-ولكن يجب الحذر من أن تسبب الفراولة الحساسية لأن بعض الأطفال لديهم حساسية من تناول الفراولة، وينبغي ملاحظة هذا جيداً.





٣-فوائد الفراولة للرجيم وللتخسيس :

-الفراولة غنية جداً بمضادات الأكسدة وتحتوي على كمية جيدة من الألياف.

-ويمكن أن تكون الفراولة ضمن نظام رجين غذائي يساعد في التخسيس، حيث يمكن اضافة الفراولة إلى الحبوب مثل الشوفان.

-إضافة إلى ذلك، فإن الفراولة تحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية.





٤-فوائد الفراولة للجسم :

-أظهرت الدراسات التي أجريت على الفراولة أن اتباع نظام غني بالفراولة قد ساهم على المدى الطويل في خفض معدل السكر في الدم، حيث يعتقد الباحثون أن البوليفينولات الموجودة في الفراولة خلف هذا الانخفاض في مستوى السكر بالدم.

-ولعل من أفضل فوائد الفراولة للجسم صحياً هو دورها الهام في صحة القلب، حيث أنها تحمي الجسم من أكسدة الدهون التي قد تسببانسداداً بالشرايين.

- ومن بين فوائد الفراولة للجسم الأخرى هو أنها تحمي من الإصابة بالسرطان، فقد أكدت الأبحاث أن الفراولة تحمي من الإصابة بأورامالثدي والرحم والقولون والمرئ.

- الفراولة من أغنى الفواكه احتواءً على مضادات الأكسدة.

- الحماية من الإصابة بالتهاب المفاصل .

- الوقاية من الإصابة بالسرطان .

- تخفيض ضغط الدم .

- الحفاظ على صحة العين .

- رفع القدرات الدماغيّة .

- خسارة الوزن .

- تبييض الأسنان .

- مقاومة التجاعيد، وتحسين صحة البشرة.