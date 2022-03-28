رئيس الشيشان: الجيش الروسي سيطر على معظم ماريوبول الأوكرانية

أكد رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الإثنين، أن معظم مدينة ماريوبول الأوكرانية تخضع حاليا لسيطرة الجيش الروسي.

وأكدت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، أن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، موجود في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، إن مدينته وقعت “في أيدي الجيش الروسي” بعد حصار دام أسابيع ودك القوات الروسية المدينة بالأرض، مخلفا عددًا غير معروف من القتلى المدنيين وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال فاديم بويتشينكو عمدة ماريوبول،: “ليس كل شيء في أيدينا. للأسف نحن في أيدي الجيش الروسي اليوم”.

ودعا بويتشينكو، إلى إخلاء كامل لبقية سكان ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 400 ألف نسمة.