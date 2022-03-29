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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: تصريحات بايدن عن بقاء بوتين في السلطة إهانة شخصية

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

قال المتحدث باسم الكرملين الروسي، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن بقاء بوتين في السلطة مثيرة للقلق وإهانة شخصية.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "إن روسيا ستستخدم السلاح النووي عندما يكون هناك "تهديد لوجودها"، والقوات الروسية لا تستهدف المدنيين والأحياء السكنية في أوكرانيا".

وكانت أفادت وكالة "بلومبيرج” للأنباء، بانقسام أعضاء حلف الناتو حول ضرورة التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومواصلة إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت “بلومبيرج” في تقرير لها، "تزامنا مع مناقشة أعضاء حلف الناتو شروط أي اتفاق سلام محتمل يتم إبرامه بين روسيا وأوكرانيا، تظهر بوادر انقسامات استراتيجية في صفوف الحلف".

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن "هناك خلافات حول ضرورة إرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا، وأهمية التفاوض مع بوتين".

وأشارت إلى أن بعض الخلافات ظهرت إلى العلن بعد تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة، ثم تراجعه بعد تعرضه لانتقادات واسعة. 

القوات الروسية الرئيس الأمريكي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حلف الناتو

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