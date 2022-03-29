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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-3-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر  اليوم الثلاثاء 29 - 3- 2022. 

أسعار الذهب في مصر

  • وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 842 جنيهًا.
  • وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 982 جنيهًا.
  • وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنًا 1122  جنيهًا للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 7856  جنيهًا

في سياق متصل، شهدت أسعار الذهب أمس الاثنين 28-3-2022، في مصر، ارتفاعا مقارنة بالأسعار الفترة الماضية، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف عام 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 976 جنيها للجرام، كما سجل أرقاما تاريخية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه.

أسعار الذهب في مصر الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب

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