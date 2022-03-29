إصابة 5 أشخاص في حادثي سير لدراجات نارية ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادثي سير لدراجات نارية بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل في بني سويف، وعزبة النقطة بمركز ناصر، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي بني سويف التخصصي والجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إصابة اثنين في حادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة بياض العرب الصناعية في بني سويف

في الحادث الأول، أصيب اثنان إثر انقلاب دراجة نارية بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل في بني سويف، خلف مصنع الخميرة، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين هما: أحمد عزت سعيد، 24 سنة، مقيم قرية الشيخ علي، مصاب باشتباه نزيف بالبطن مع اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، ورجب أشرف عبد العزيز، 25 سنة، مقيم قرية الشيخ علي بمركز بني سويف، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج مع غيبوبة تامة واشتباه خلع بالكتف اليمنى.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بعزبة النقطة في بني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 أشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق عزبة النقطة التابعة لقرية دنديل بمركز ناصر، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي كلا من: عبد الله محمد قرني، 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ودعاء رمضان محمد، 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وخيري محمد شعبان، 15 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وكدمات، وتم تقديم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.