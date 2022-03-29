روسيا توجه تحذيرا أخيرا لـ الغرب: لن نمدكم بالغاز مجانا

أكد قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم "الثلاثاء"، أن روسيا لن تزود الغرب بالغاز مجانا، في حال رفض الدول الأوروبية، الدفع بالروبل الروسي مقابل واردات الغاز.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول احتمال رفض الغرب التعامل بالروبل مقابل الغاز الروسي، إنه لا يوجد وقود مجاني.

وأوضح بيسكوف للصحفيين، إن روسيا لن تزود الغاز بالمجان، قائلا: "مرة أخرى أكرر، لا يوجد غاز مجاني بالتأكيد".

وأضاف: "لن يقوم أحد بتوريد الغاز مجانًا.. هذا الأمر ببساطة مستحيل.. يمكن دفع ثمنه فقط بالروبل.. يجب على الشركات أن تفهم الوضع المتغير، فالوضع المتغير تماماً، نشأ في ظروف الحرب الاقتصادية التي شنت ضد روسيا الاتحادية.. وأيضًا، بالطبع، يجب أن تفهم الشركات أنها تحتاج فقط إلى شراء الروبل، بعملاتها، باليورو، والدولار، ودفع ثمن الغاز بالروبل".

وحول ما إذا كان الكرملين يدرس خيار رفض المتعاقدين الأوروبيين العقود الجديدة، قال بيسكوف، "بالطبع".

وأوضح: "علاوة على ذلك فإن هذه تعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين، ويتم احتساب جميع الخيارات لهذه العملية بحلول 31 مارس".

وأمس الإثنين، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن آلية الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي ستتضح في الأيام المقبلة؛ مشيراً إلى أن تخلي أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية سيكون بمثابة الانتحار.