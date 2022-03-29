عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توجه تحذيرا أخيرا لـ الغرب: لن نمدكم بالغاز مجانا

أرشيفية
أرشيفية

أكد قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم "الثلاثاء"، أن روسيا لن تزود الغرب بالغاز مجانا، في حال رفض الدول الأوروبية، الدفع بالروبل الروسي مقابل واردات الغاز.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول احتمال رفض الغرب التعامل بالروبل مقابل الغاز الروسي، إنه لا يوجد وقود مجاني.

وأوضح بيسكوف للصحفيين، إن روسيا لن تزود الغاز بالمجان، قائلا: "مرة أخرى أكرر، لا يوجد غاز مجاني بالتأكيد".

وأضاف: "لن يقوم أحد بتوريد الغاز مجانًا.. هذا الأمر ببساطة مستحيل.. يمكن دفع ثمنه فقط بالروبل.. يجب على الشركات أن تفهم الوضع المتغير، فالوضع المتغير تماماً، نشأ في ظروف الحرب الاقتصادية التي شنت ضد روسيا الاتحادية.. وأيضًا، بالطبع، يجب أن تفهم الشركات أنها تحتاج فقط إلى شراء الروبل، بعملاتها، باليورو، والدولار، ودفع ثمن الغاز بالروبل".

وحول ما إذا كان الكرملين يدرس خيار رفض المتعاقدين الأوروبيين العقود الجديدة، قال بيسكوف، "بالطبع".

وأوضح: "علاوة على ذلك فإن هذه تعليمات من الرئيس فلاديمير بوتين، ويتم احتساب جميع الخيارات لهذه العملية بحلول 31 مارس".

وأمس الإثنين، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن آلية الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي ستتضح في الأيام المقبلة؛ مشيراً إلى أن تخلي أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية سيكون بمثابة الانتحار.

بعيدا عن روسيا|رويترز: مباحثات إسرائيلية تركية "خلف الكواليس" لمد أوروبا بالغاز

روسيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و339 حالة وفاة

روسيا الغرب الغاز الكرملين الروبل الدول الأوروبية بيسكوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

البرلمان يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات مبدئيا

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

مشاهدة مباراة مصر والسنغال.. التشكيل المتوقع و10 قنوات ناقلة و5 معلقين عرب

ترشيحاتنا

محمد شبانة يعتذر عن الاستمرار فى منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين

بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 29 / 3 / 2022 .. تغطية خاصة لحظة بلحظة

خصومات حتى 60%.. إقبال المواطنين على 993 فرعا لـ مبادرة كلنا واحد| صور

النواب يوافق نهائيا على صرف علاوة 8% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% للغير

مجلس الوزراء ينفي تعاقد هيئة البريد مع شركة لخدمات الشحن.. تفاصيل

هل حان وقت ارتداء الملابس الصيفية ؟.. الأرصاد تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البروكلي والكرنب.. سلاح جديد للقضاء على كورونا والوقاية منه

بايدن في ورطة.. الرئيس الأمريكي يغش الإجابات حول الحرب من ورقة

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

فيديو

سيارة ذوي الهمم.. شروط السماح لأقارب المعاق بالقيادة.. فيديوجراف

20 جرام ذهب فقط.. تفاصيل مبادرة تيسير الزواج في سوهاج| فيديوجراف

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ