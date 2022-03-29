الطماطم وصلت 15 جنيها.. آخر أسعار الخضراوات في الأسواق|فيديو

رصدت عدسة صدي البلد صباح اليوم الثلاثاء آخر أسعار الخضروات في الأسواق، وقال أحمد صاحب محل خضراوات في إحدى الأسواق، أن هناك ارتفاعا في أسعار الخضروات .

حيث سجلت أسعار الكوسة 12 جنيها للكيلو، والفاصوليا 12 جنيها ، ووصل سعر الكيلو للطماطم 15 جنيها، سعر البطاطس 8 جنيهات للكيلو و البصل الاحمر ٤ جنيهات الكيلو.

واضاف “و البصل الابيض 3 جنيهات للكيلو والخيار الصوب 10 للكيلو و البطاطا 4 جنيهات للكيلو”.



و تابع : الفلفل الحامي 24 جنيها للكيلو فيما سجل فلفل الالوان 20 جنيها للكيلو ،و الليمون 20 جنيها للكيلو.



الجدير بالذكر تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.