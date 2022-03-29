الأزهر يعلن جداول امتحانات الدور الأول لـ "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي الحالي

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جداول امتحانات الدور الأول " أبناؤنا في الخارج" للدور الأول للعام الدراسي 2021/ 2022، للمرحلة الابتدائية للصف الأول،الثاني،الثالث الابتدائي.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات في الفترة من 2022/4/9، إلى 2022/4/19



جداول امتحانات النقل والشهادات الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل المختلفة بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأعلن الأزهر الشريف، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية والقراءات والبعوث بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2021-2022م.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات المعاهد الأزهرية، في السابع من شهر مايو المقبل، وتختلف من مرحلة إلى أخرى في موعد بداية الامتحانات.