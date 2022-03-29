أوكرانيا.. روسيا تبدأ في خفض قصفها حول العاصمة كييف وسحب بعض قواتها

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن هناك انخفاضًا في قصف موسكو حول العاصمة كييف، معربًا عن رغبة بلاده في انسحاب كامل للقوات الروسية من أراضي أوكرانيا.

من جانبهم، قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن الولايات المتحدة ترى أن روسيا بدأت في سحب بعض قواتها من العاصمة الأوكرانية كييف، في مؤشر على تغيير استراتيجية موسكو في أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أكد اليوم الثلاثاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لن يكون كافيا لرفع العقوبات ضد موسكو.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن الانسحاب الكامل سيكون بداية جيدة، لكن وقف إطلاق النار ليس سوى الخطوة الأولى نحو ذلك.

وأوضح للصحفيين أن رئيس الوزراء البريطاني قال في اجتماع وزاري، إن وقف إطلاق النار وحده لن يكون سببًا لرفع العقوبات البريطانية عن روسيا.

وأضاف أنه يجب زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال المزيد من الإجراءات الاقتصادية وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا لضمان تغيير روسيا مسارها بالكامل.

وكان رئيس وفد التفاوض الأوكراني، يخائيلو بودولياك، أعلن، اليوم الثلاثاء، موافقة كييف على وضع الحياد ولكن بشرط وجود ضمانات أمنية، وذلك بعد محادثات استمرت نحو 4 ساعات في إسطنبول.

وأشار بودولياك إلى أن إسرائيل وتركيا وبولندا وكندا قد تكون من الدول الضامنة لأمن أوكرانيا، مضيفا أن المحادثات مع الجانب الروسي ستتواصل خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس وفد أوكرانيا أنه لم يتم التوقيع على أي اتفاقات مع روسيا حتى الآن، مضيفا أن موسكو تشترط إجراء استفتاء للتوصل إلى اتفاق.