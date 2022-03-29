إصابة 8 أشخاص في حادثي سير بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حاثي سير بالشرقية وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.



كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد وقوع حادث بطريق العاشر الجديد أمام مدخل المجاورة 29، إثر انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

ووقع الحادث الثاني علي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بعد كوبري جريش، إثر تصادم عدة سيارات، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة.





تم نقل المصابين إلى مستشفيات التأمين الصحي بالعاشر من رمضان وبلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.