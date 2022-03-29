شوبير: لم أشاهد هذا السلوك العدواني لجماهير السنغال من قبل

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، سلوك جمهور السنغال في المباراة الحاسمة للتأهل لمونديال كأس العالم بقطر 2022، وذلك عبر تويتر.

وكتب شوبير: “لم أشاهد هذا السلوك العدواني والعنيف من جماهير السنغال من قبل أبدًا!!!! ؟؟؟”.

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره السنغال مساء اليوم الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2022

ويهاجم كيروش أسود التيرانجا بالثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، بينما يجلس على دكة البدلاء مصطفى محمد.

ويعوض ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في خط الدفاع غياب محمود الونش ومحمد عبد المنعم، حيث يغيب الأول للإيقاف والثاني للإصابة

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني

خط الهجوم: تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح