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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم بني براك.. بينيت يجتمع مع كبار مسؤولي إسرائيل

رئيس وزراء إسرائيل
رئيس وزراء إسرائيل

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سيعقد اليوم الثلاثاء، مشاورات أمنية مع عدد من المسؤولين، على خلفية حادث إطلاق النار في بني براك بتل أبيب.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، من المقرر أن يجتمع بينت مع وزير الدفاع بيني جانتس، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك رونين بار، والمفوض العام للشرطة ومسؤولين آخرين بشأن حادث بني براك.

وارتفع عدد قتلى حادث إطلاق النار في مدينة بني براك شرق تل أبيب بإسرائيل، إلى 5 أشخاص، فيما أصيب آخرون ويتوجد شخص في حالة خطيرة.

شاهد| 4 قتلى في حادث إطلاق نار بمدينة بني براك وسط إسرائيل

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ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن منفذ العملية فلسطيني من داخل الخط الأخضر، لافتة إلى وقوع 3 عمليات إطلاق نار بشكل متزامن في حي بني براك بمدينة تل أبيب.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أن مسئولين أمنيين يعتقدون أن مطلق النار في هجوم هو فلسطيني من الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم اعتقال شخص في مكان الحادث، لكن من غير الواضح ما إذا كان متورطا في الهجوم.

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال في المكان، فيما توجدت أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف بالموقع.

وأصدرت سلطات الاحتلال، تعليمات للمستوطنين في حي بني براك بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج بعد هذا الحادث.

وطلب المتحدث باسم شرطة الاحتلال، إيلي ليفي، من المارة السماح لقوات الإنقاذ بالوصول إلى مكان الحادث والابتعاد عن المنطقة.

وقال المتحدث "أطلق سائق دراجة نارية النار على مجموعة من المستوطنين، وفر من مكان الحادث، ولا تعرف الشرطة على وجه اليقين أن مطلق النار قد تم تحييده- لذا تطلب الشرطة من الجمهور إخلاء الشوارع والمفترقات"، وفق القناة 12.

وكانت القوات الإسرائيلية رفعت في وقت سابق مستوى الاستعداد إلى درجة التأهب العملياتي B و “ماجن 3”، وهي أعلى حالة تأهب أمني من بين ثلاثة مستويات، في أعقاب هجوم الخضيرة.

إسرائيل تل أبيب الاحتلال اطلاق نار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بني براك

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