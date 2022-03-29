لا يمكن الوثوق بروسيا.. تجدد القتال في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف

استمر القتال العنيف حول ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الثلاثاء، خاصة في الشمال الغربي والشمال الشرقي من المدينة، على الرغم من إعلان كل من المسئولين الأوكرانيين والروس أن موسكو ستسحب بعض الوحدات من العاصمة وتشرنيهيف.

وحسب “سي إن إن”، فإنه تم سماع دوي قذائف مدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة بشكل متكرر.

وفي وسط المدينة، يمكن سماع صفارات الإنذار وضربات المدفعية بنفس الشدة والتردد كما في الأيام السابقة.

وقال عضو في قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية، يوري ماتسارسكي، لشبكة “سي إن إن” إن القتال لم ينخفض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال: “كان هناك قصف طوال الوقت أمس.. كان هناك الكثير من القصف في الليل و صباح اليوم والآن، وعلى حد علمي، لم يتم إصابة أي أهداف هنا في كييف، لذلك فإن نظامنا المضاد للصواريخ يبذل قصارى جهده“.

وحسب “سي إن إن” قال السكان إنهم يشككون في إعلان روسيا أنها تسحب بعض قواتها من المنطقة، مضيفين أنه لا يمكن الوثوق بموسكو.