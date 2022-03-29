بايدن وقادة أوروبا يناقشون فرض عقوبات جديدة على روسيا

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كبار القادة الأوروبيين عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، حول الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي ستستمر دولهم في فرضها على روسيا.

وقال البيت الأبيض، إن “القادة أكدوا عزمهم على الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا بسبب هجماتها الوحشية في أوكرانيا، وكذلك الاستمرار في إمداد أوكرانيا بالمساعدة الأمنية للدفاع عن نفسها ضد هذا الهجوم غير المبرر”.

وأضاف أن القادة استعرضوا جهودهم لتقديم المساعدة الإنسانية لملايين الأوكرانيين داخل أوكرانيا والبحث عن ملجأ في دول أخرى.

وأوضح البيت الأبيض، أن بايدن وقادة أوروبا، “شددوا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في ماريوبول و ناقشوا أهمية دعم أسواق الطاقة المستقرة في ضوء الاضطرابات الحالية بسبب العقوبات”.

وكان من بين قادة الاتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.