في ذكرى فان جوخ.. خلاف جوجان أم زواج شقيقه السبب وراء قطع أذنه

ولد الرسام الهولندي فينسينت ويليم فان جوخ في 30 مارس 1853، وكان رائدا لمدرسة ما بعد الانطباعية، وأصبح بعد وفاته أحد أكثر الشخصيات شهرة وتأثيرا في تاريخ الفن الغربي.

وخلال 10 سنوات، رسم فان جوخ حوالي 2100 عمل فني، من بينها 860 لوحة زيتية، أغلبها رسمها خلال العامين الأخيرين في حياته، وهي تشمل المناظر الطبيعية، والصور الشخصية، والصور الذاتية، وتتميز بألوان جريئة وأعمال فرشاة مثيرة ومندفعة ومعبرة ساهمت في أسس الفن الحديث.

لم يكن ناجحا على المستوى التجاري، فقد كافح مع الاكتئاب الشديد والفقر، مما أدى في النهاية إلى الانتحار في سن السابعة والثلاثين.

فان جوخ: مسيرة حياة

ولد فان جوخ في عائلة من الطبقة المتوسطة العليا، وكان يرسم في طفولته وكان جادا وهادئا ومفكرا. عندما كان شابا، عمل تاجرا فنيا، وغالبًا ما يسافر، لكنه أصيب بالاكتئاب بعد نقله إلى لندن. التفت إلى الدين وقضى بعض الوقت كمبشر بروتستانتي في جنوب بلجيكا.

انجرف في حالة صحية سيئة وعزلة قبل أن يبدأ الرسم في عام 1881، بعد أن عاد إلى المنزل مع والديه. دعمه شقيقه الأصغر ثيو ماليا؛ واحتفظ الاثنان بمراسلات طويلة عن طريق الرسائل.

في عام 1886، انتقل إلى باريس، حيث التقى بأعضاء الطليعة، بما في ذلك إميل برنارد وبول جوجان، الذين كانوا يتفاعلون ضد الحساسية الانطباعية. مع تطور عمله، ابتكر نهجا جديدا للصور الزيتية والمناظر الطبيعية المحلية.

عانى فان جوخ من نوبات ذهانية وأوهام، وعلى الرغم من قلقه بشأن استقراره العقلي، إلا أنه غالبا ما أهمل صحته الجسدية، ولم يأكل بشكل صحيح وشرب الكحول بكثرة.

فان جوخ: سر قطعه لأذنه

لطالما كانت أذن فينسينت فان جوخ موضع اهتمام لسنوات، مما دفع المؤرخين إلى ابتكار كل أنواع النظريات المختلفة حول سبب قيام الفنان الهولندي في القرن التاسع عشر بقطع أذنه.

الحكاية الأكثر قبولا هو أن فان جوخ قطع شحمة الأذن في نوبة من الهوس بعد أن دخل في شجار مع زميله الفنان بول جوجان، ثم أعطاها لعاهرة تدعى راشيل كرمز للعاطفة.

يقول مارتي بيلي، الخبير البريطاني في حياة فان جوخ، في كتابه "ستديو الجنوب: فان جوخ في بروفانس"، إن فان جوخ قطه أذنه بشفرة حلاقة لعد أن علم أن شقيقه الأصغر ثيو قطع أذنه.

في الكتاب، يشير بيلي إلى المراسلات بين أفراد الأسرة من أرشيف متحف فان جوخ والتي تظهر ثيو يطلب من والدته الإذن بالزواج من جو بونجر في 21 ديسمبر 1888، وأن الأم وافقت، بحلول 23 ديسمبر ، تلقى الزوجان السعيدان التهاني من أشقاء بونجر.

من خطاب مؤرخ في يناير من العام التالي، ذكر فينسنت أنه تلقى بدلته المالية المعتادة لـ 100 فرنسا من ثيو في 23 ديسمبر، ويعتقد بيلي أنه كان من الممكن إرسال الأموال برسالة تحتوي على أخبار الزواج، وهي مفاجأة غير مرحب بها.

يفترض المؤرخون أن فينسنت كان سيشعر بالضيق بسبب الخطوبة، لأنها من وجهة نظره، فقد هدد علاقة الأخوين، ولأن على ثيو أن يتحمل المسئوليات العائلية، فإن الفنان هو المصدر الوحيد للدعم المالي.

ومع ذلك، فقد أعتقد المؤرخون أن فان جوخ لهم بزواج شقيقه بعد أن قطع أذنه، حيث ذكر الفنان الهولندي الزواج لأول مرة في 19 يناير. ولهذا السبب اعتبر ن الخلاف مع جوجان كان السبب، حيث هدد الفنان الفرنسي بوقف التعاون المشترك مع فان جوخ.

تشير الأدلة الجديدة إلى أن فان جوخ علم بأخبار زواج أخيه في نفس اليوم الذي حدث فيه تشويه الأذن والقتال مع جوجان، وبالتالي فهو سبب عاطفي محتمل أكثر.