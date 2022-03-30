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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء سريان قرار التحالف بوقف العمليات العسكرية في اليمن

بدء سريان قرار التحالف
بدء سريان قرار التحالف بوقف العمليات العسكرية في اليمن

دخل قرار التحالف العربي  لدعم الشرعية في اليمن بوقف العمليات العسكرية في اليمن حيز التنفيذ، حيث كان قد أعلن أن وقف العمليات سيكون ابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء.

وكان التحالف قرر وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني، من أجل إنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان، بناءً على دعوة أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف.

وقال  المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن،  العميد الركن تركي المالكي إن هذا القرار يأتي دعما للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل و مستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، وذلك في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.

وأكد متحدث التحالف ثبات موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية.

كما أكد المالكي وقوف قيادة القوات المشتركة للتحالف الدائم مع أبناء الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء.

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