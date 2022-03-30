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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدين عمليات إطلاق النار الأخيرة في إسرائيل

الأمم المتحدة تدين
الأمم المتحدة تدين عمليات إطلاق النار الأخيرة في إسرائيل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن إدانته للهجمات الأخيرة في إسرائيل، حيث قتل 11 شخصا في سلسلة هجمات كان آخرها هجوم أوقع 5 قتلى أمس الثلاثاء، في مدينة بني براك قرب تل أبيب.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان إن "أعمال عنف كهذه لا يمكن تبريرها أبدا ويجب إدانتها من قبل الجميع"، مشددا على أن جوتيريش "يدعو إلى إنهاء فوري للعنف الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض آفاق السلام".

ويوم الثلاثاء، قتل 5 إسرائيليين وأصيب 14 آخرين في إطلاق نار قرب تل أبيب، نفذها شاب فلسطيني من الضفة الغربية.

وحدث إطلاق النار في في مدينتي بني براك ورمات جان المتجاورتين شرق تل أبيب، فيما استشهد منفذ العملية في النهاية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن منفذ حادث إطلاق النار هو ضياء حمارشة، 26 عامًا، ومن سكان قرية يعبد بجنين، وكان معتقلا سابقا في سجون الاحتلال.

وأصدرت سلطات الاحتلال، تعليمات للمستوطنين في حي بني براك بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج بعد هذا الحادث.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن شابا على دراجة نارية،  أطلق النيران من بندقية ثم ترجل وواصل إطلاق النار قبل أن يتم إطلاق الرصاص عليه.

بدوره، أمر المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، يعقوب شبتاي، برفع حالة تأهب الشرطة الإسرائيلية إلى أعلى مستوى، عقب حادث إطلاق النار في مدينة بني براك.

من جانبه، دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الهجوم، قائلا إن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا الى المزيد من تدهور الأوضاع"، محذرا من "استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني".

إسرائيل الأمم المتحدة بني براك تل أبيب اطلاق نار هجوم بني براك

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