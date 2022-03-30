غدا.. انطلاق مؤتمر «قادرون باختلاف» في قصر ثقافة الأقصر

تنظم جامعة الأقصر، بالتعاون مع وزارة الثقافة، غدا الخميس، مؤتمر “قادرون باختلاف”، ضمن فعاليات احتفال كلية الفنون الجميلة باليوبيل الفضي، ومرور 25 عاما على نشأتها.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، والمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأوضح الدكتور محمد محجوب، أن المؤتمر يأتي نتاجا للتعاون المستمر مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما يعكس اهتمام الجانبين بوضع أولوية لدعم ذوي الهمم ودعماً لرؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أن الجامعة نفذت برامج مميزة داخل كل الكليات فى إطار خطة متكاملة لدعم إمكانات وقدرات ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة في مختلف المجالات الرياضية والتوعوية والفنية والاجتماعية والخدمية والثقافية وتقديم كل سبل الرعاية الصحية والعلاجية لهم لتحسين جودة حياتهم، وبما يمكنهم من أداء أنشطة الحياة اليومية المعتادة باستقلالية، إلى جانب اكتشاف المواهب ورعاية المتميزين والمبدعين منهم وتنظيم العديد من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل لتأهليهم لسوق العمل وتصميم موقع الجامعة الرسمي الجديد بمواصفات تخدم ذوي الهمم.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشمل جلسات بحثية تناقش سبل دعم وتمكين ذوي الهمم، واستعراض جهود الجامعة في هذا المجال، فضلا عن تكريم بعض النماذج الناجحة من ذوي الهمم وكذلك بعض الداعمين.

يذكر أن المؤتمر يعقد برئاسة الدكتور أحمد محيي حمزة، والدكتورة ليلة يوسف، مقررا، والدكتور أحمد جمال عيد، أمينا.