لتهنئته بحلول شهر رمضان.. محافظ الشرقية يستقبل أسقف الزقازيق ومنيا القمح

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والوفد الكنسي المرافق له لتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.

أعرب المحافظ عن شكره وامتنانه لزيارة الوفد الكنسي الكبير وتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية وأن تنعم بالأمن و الأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه قدم نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح التهنئة لمحافظ الشرقية بمناسبة حلول شهر رمضان وبدء شهر الصوم وأن يجعلها الله أيام خير للمصريين , لافتا إلي أن روح المحبة والإخاء والتلاحم والإحترام التي تسود بين المصريين مسلمين ومسيحيين في مختلف المناسبات ستظل علامة علي قوة ومتانه العلاقة التي تجمعنا , قائلاً أننا شركاء في وطن واحد نعمل لرفعته وتقدمه.

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